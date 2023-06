Michael Porter Jr. : « Après tout ce que j’ai vécu, je ne suis même pas censé être champion NBA »

Son coach était persuadé qu’il allait, un moment ou un autre, rebondir durant ces Finals. Michael Malone n’avait pas tort puisque Michael Porter Jr. a réalisé son meilleur match de la série dans ce Game 5, avec 16 points et 13 rebonds.

Le jeune ailier a enfin été actif en attaque en bougeant beaucoup en première mi-temps, ce qui lui a permis de d’offrir des petits shoots à une main à deux ou trois mètres du cercle. Avec son 7/17 au shoot et 1/6 à 3-pts, il n’a en revanche toujours pas réglé la mire.

« Mon shoot extérieur était cassé dans cette série, je ne sais pas pourquoi. Peu importe, je corrigerai ça pendant l’intersaison. Je n’ai pas été bon offensivement, pas à la hauteur de mes capacités », assume-t-il en conférence de presse. « Mes coéquipiers savent ce dont je suis capable, ils me voient à l’entraînement, me donnent de la confiance au quotidien. J’ai continué dans cette voie. Même dans ce match, je n’ai pas été adroit, mais j’ai insisté, je me suis donné à fond. Ça fait du bien de voir quelques tirs tomber dedans. J’aurais pu finir avec aucun point marqué, je m’en fiche : on a gagné le titre. On ne peut plus rien me dire. »

« Il ne faut pas juger Michael Porter Jr. seulement sur son adresse en Finals »

Avec 9.6 points et 8.4 rebonds de moyenne, ainsi que de faibles pourcentages de réussite au shoot (32% globalement et 14% à 3-pts), l’ailier des Nuggets a déçu dans cette série. Mais Malone ne veut pas réduire l’impact de son joueur à ces Finals, certes un peu ratées.

« On sait tous que Michael n’a pas bien shooté, et ça arrive parfois », rappelle le technicien. « C’est une excellente expérience pour lui et, comme je le disais, on ne veut pas de spécialistes dans cette équipe. Si les shoots ne rentrent pas, il faut faire autre chose pour aider ses coéquipiers. Plus important encore : il ne faut pas juger Porter Jr. seulement sur son adresse en Finals. Regardez ses performances en playoffs, pendant la saison. Il va continuer de progresser. »

Avec ce titre remporté, Michael Porter Jr., qui aura bientôt 25 ans (le 29 juin), peut bien mettre sa maladresse de côté et surtout mettre derrière lui ses problèmes de santé (au dos), qui ont freiné sa progression et plombé sa carrière jusqu’à maintenant.

« Pour dire la vérité, je ne suis même pas censé être ici. Après tout ce que j’ai vécu, je ne suis même pas censé être un champion NBA. Le faire avec ce groupe et ses gars-là, après tout ça, c’est indescriptible. Je regarde en arrière, à quel point j’ai bossé dur, et ça me semble impossible à croire. »

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.2 2.1 0.7 1.3 0.9 19.1 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.1 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 Total 187 26 50.6 41.7 79.7 1.2 4.7 5.9 1.1 1.9 0.6 1.1 0.6 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.