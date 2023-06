Les Nuggets déjà favoris des bookmakers pour 2024

Comme chaque année, quelques minutes après l’ultime buzzer du dernier match de la saison, les parieurs commencent déjà à penser à l’exercice suivant. Le titre des Nuggets n’échappe donc à cette tendance.

Le Caesars Sportsbook nous annonce que les Nuggets, fraîchement sacrés contre Miami, sont les favoris logiques pour le titre en 2024 (+475), devant les Celtics (+575), les Bucks (+700) et les Suns (+850). Derrière, on retrouve les Warriors, les Sixers et les Lakers à 12-1.

Ce ne sont bien sûr que des cotes et on se souvient que la saison passée, les Warriors étaient aussi les favoris pour 2023 après leur sacre en 2022. Puis même encore ce printemps, les Nuggets n’étaient pas les favoris des parieurs au début des playoffs…

De plus, l’intersaison avec ses mouvements de joueurs va évidemment rebattre les cartes.