Le MVP de la nuit | Nikola Jokic évidemment !

Ce n’était clairement pas son meilleur match de ces playoffs, mais Nikola Jokic a encore fait très mal au Heat dans cette cinquième manche remportée 94-89 pour décrocher le premier titre NBA de l’histoire des Nuggets. Il y a d’abord eu des balles perdues et pendant une mi-temps, on a vu un tout petit Jokic. La faute à une défense de Miami bien en place pour couper les lignes de passes, et l’empêcher de rayonner sur le jeu des Nuggets.

Et puis, au retour des vestiaires, Mike Malone demande à ses joueurs de servir au maximum le Serbe. En position de un-contre-un, il enfonce Bam Adebayo jusqu’au cercle, et c’est encore plus facile sur la zone ou les « mismatches » lorsqu’il doit attaquer Caleb Martin ou Kyle Lowry. Nikola Jokic entame son travail de sape, et dans son sillage, Denver rattrape son retard, recolle au score, et passe même devant.

75% aux tirs dans un match aussi âpre

De l’autre côté du terrain, Nikola Jokic confirme son côté « intimidateur ». Tout près du cercle, il empêche Bam Adebayo ou les extérieurs du Heat de s’approcher. Devant ses grands bras, les joueurs d’Erik Spoelstra sont obligés de modifier leur façon de shooter, et entre la fin du 3e quart-temps, et le début du 4e, c’est un festival de maladresse. On retiendra aussi ses ballons déviés, et cette fois, sans les pieds…

Une maladresse que ne connaît pas Nikola Jokic, d’une justesse remarquable avec son 12 sur 16 aux tirs. Il n’y a aucun tir facile et plusieurs fois, il se plaint aux arbitres d’être accroché. Mais il continue de marquer, pour finir avec 28 points, 16 rebonds et 4 passes décisives.

Un énième match plein, qui lui permet de remporter, à l’unanimité, le trophée Bill Russell de MVP des Finals !

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 70 35 58.1 35.0 82.8 2.8 9.4 12.2 9.0 2.5 1.3 2.9 0.9 26.1 Total 666 31 55.7 34.9 82.9 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.