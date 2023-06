Les Pelicans sur la piste de Scoot Henderson ?

New Orleans s’est visiblement donné pour mission de recruter un meneur la saison prochaine. En plus de se doter d’un vrai poste 1 pour poursuivre sa progression, l’objectif est aussi de replacer CJ McCollum au poste 2.

Et d’après Shams Charania, le premier joueur ciblé serait Scoot Henderson, promis à la deuxième ou troisième place de la Draft derrière Victor Wembanyama et en balance avec Brandon Miller.

Sa place à la Draft reste finalement indécise car Charlotte et Portland, qui possèdent respectivement les deuxième et troisième choix, possèdent déjà LaMelo Ball et Damian Lillard aux postes de meneurs de jeu.

Les Pelicans se sont donc mis en tête d’essayer de le récupérer et seraient prêts à mettre le paquet pour y parvenir. Au-delà de leur 14e choix sur cette Draft 2023, ils possèdent aussi un paquet d’autres premiers tours à céder (trois en 2024, deux en 2025) et pourraient ajouter un ou plusieurs joueurs selon les besoins de l’équipe visée.

Reste à voir qui la franchise serait prête à utiliser, Larry Nance Jr. et Jonas Valanciunas étant des options envisageables, à moins que La Nouvelle-Orléans n’envisage carrément de tourner la page Zion Williamson, qui agace de plus en plus en Louisiane malgré son potentiel. Brandon Ingram semble lui plutôt à l’abri.

Pour l’heure, Charlotte et Portland n’auraient pas encore pris position, et pour cause, Brandon Miller n’a pas encore effectué son workout avec les Hornets, prévu ce mardi…