Betclic Elite : Monaco passe la deuxième face à Boulogne-Levallois

Le scénario a été complètement différent sur ce deuxième match de la finale des playoffs de Betclic Elite entre Monaco et Boulogne-Levallois, mais le résultat a été le même.

Après avoir dominé les débats lors du premier match samedi soir (87-64), la Roca Team a été plus en difficulté sur ce match, notamment après l’entame des Mets 92, lancés par un « rainbow shot » de Victor Wembanyama pour attaquer la partie par un 10-0 dans lequel « Wemby » a été prépondérant, à la finition ou à la passe.

Les débats se sont équilibrés à l’issue du premier acte conclu par le 3-points de Mathew Strazel (15-26), Monaco ayant rectifié le tir avant la pause pour repasser à +1 (50-49). Il y a notamment eu un gros passage de la paire Lloyd-Brown III, puis deux dunks d’Alpha Diallo pour inverser la tendance, tandis que c’est Elie Okobo qui a replacé Monaco en tête, au lancer-franc (48-47).

Mike James pour tuer le match

La tension est montée d’un cran au cours d’un troisième quart-temps toujours serré, avec la paire Besson-Wembanyama pour tenir la baraque côté Boulogne-Levallois (73-71). Les Franciliens n’ont en revanche rien pu faire face au 10-2 placé par les joueurs du Rocher dès l’entame du quatrième quart-temps avec Jordan Lloyd (23 points) et Mathew Strazel adroits de loin pour faire exploser Gaston-Médecin (83-73).

Le dunk de Donta Hall et le lay-up d’Elie Okobo ont permis à Monaco de maintenir la pression même si deux paniers de Barry Brown et deux lancers de Victor Wembanyama ont ramené Boulogne-Levallois à 5 longueurs (91-86). Toujours présent dans les moments chauds, c’est alors Mike James qui a délivré les siens d’un panier à mi-distance après un spin-move devant Barry Brown. Dans la foulée, Alpha Diallo s’est offert un dernier dunk pour sceller la victoire sur le score de 95 à 88.

Derrière Tashawn Thomas et ses 18 points, Victor Wembanyama a terminé avec la deuxième meilleure évaluation de son équipe (22), à 17 points, 7 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres, tandis que Bilal Coulibaly a compilé 9 points, 3 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception.

Menés 2-0, les Mets 92 vont retourner à « domicile » ce jeudi (20h30), pour un match délocalisé à Roland-Garros qui sera à guichets fermés.

