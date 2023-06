Draft 2023 | Nadir Hifi, James Nnaji et Tristan Vukcevic confirment leur inscription

Le processus d’inscription à la Draft 2023 est officiellement fermé pour tous les « prospects ». Alors que la date limite pour maintenir ou non son inscription était fixée au 31 mai à 23h59 pour les joueurs qui évoluaient en NCAA, celle pour les joueurs qui évoluaient à l’international (ou en G-League) est programmée pour ce lundi, à 23h.

Et parmi ceux qui n’avaient pas encore donné leur réponse officielle, et qui ont donc confirmé leur inscription, il y a le meneur français Nadir Hifi (Le Portel cette saison), le pivot nigérian James Nnaji (FC Barcelone) et l’ailier serbe Tristan Vukcevic (Partizan Belgrade). Tous les trois plutôt pressentis au second tour le 22 juin prochain, ils devraient chacun connaitre une trajectoire différente à la rentrée.

Le premier, même s’il est drafté, restera en France la saison prochaine puisqu’il vient de signer pour trois saisons avec le Paris Basketball, où il tentera de confirmer son bon exercice 2022/23 et de franchir un cap. Le second sera, a priori, lui aussi un « stash », à Barcelone ou ailleurs. Phénomène physique mais joueur intrinsèquement encore très brut (2 points et 1.3 rebonds en 6 minutes cette saison), James Nnaji n’est sûrement pas encore prêt pour la NBA et bénéficiera grandement d’une ou plusieurs années de développement supplémentaires sur le Vieux Continent.

Enfin, il y a le cas Tristan Vukcevic. En couveuse dans le club mythique de la capitale serbe (1.2 points et 1.2 rebonds en 7 minutes), le jeune talent aurait lui aussi tout à gagner à continuer à se faire les dents en Europe… mais il ne le souhaite pas ! C’est en effet ce que rapporte Jonathan Givony de ESPN, qui détaille que le camp du joueur souhaite que l’équipe qui le sélectionnera à la Draft paye son « buyout » au Partizan pour le faire venir dès la rentrée en NBA.

Dans la dernière Mock Draft (post-Combine) de ESPN, James Nnaji monte à la 23e place à Portland, Tristan Vukcevic est en 35e position à Boston, quand Nadir Hifi n’est lui pas drafté…

Crédit photo : acb.com