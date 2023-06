La bande-annonce de la saison 2 de « Winning Time »

La première saison, sortie au printemps 2022, a dû bien fonctionner puisque l’équipe de « Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty » vient de dévoiler la bande-annonce de la deuxième saison. Elle sera centrée sur la période 1980-84 de l’équipe menée par Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar.

Le point d’orgue en sera évidemment le duel au sommet des Finales 1984 entre Magic et Larry Bird, comme un écho à leur finale universitaire de 1979, remportée par Johnson et Michigan State. Il sera donc question des Celtics dans cette saison 2, avec la relation fondamentale entre Red Auerbach et Larry Bird notamment.

Le « casting » est toujours le même avec John C. Reilly excellent en Jerry Buss, Adrien Brody en Pat Riley (dont le parcours va faire l’objet d’un retour en détail) et Quincy Isaiah en Magic.

Critiqués pour leur représentation de Jerry West en particulier, les réalisateurs ont voulu conserver leur ligne directrice de réalisme, avec plusieurs joueurs dont Magic et Kareem qui vont devenir père pour la première fois, hors des parquets. De la même manière, la trame narrative s’intéresse aussi à Buss, le papa, de Johnny, Jimmy mais aussi Jeanie, l’actuelle boss de l’équipe de LA.