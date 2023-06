Mike Malone a ressorti le discours qu’il avait déjà utilisé face aux Lakers en finale de conférence. Avec un Game 5 à domicile, ses Nuggets ont l’occasion de terminer la série et de remporter le titre. Mais avec trois balles de match, Denver peut (logiquement) se relâcher un peu en se disant qu’il y aura d’autres occasions derrière.

Clairement, c’est ce que craint l’entraîneur du Colorado même si, jusqu’à présent, son équipe a bien géré ces matchs « de la gagne ». Certes, ils ont perdu le Game 4 face aux Wolves an premier tour, bouclant finalement la série en cinq matchs, mais ils ont éliminé les Suns en demi-finale de conférence dès leur première opportunité, au Game 6, et ils ont également sorti les Lakers dès leur première balle de match, au Game 4, en finale de conférence.

« Ma plus grande préoccupation, dans un match qui peut boucler une série, c’est la nature humaine », a ainsi répété Mike Malone. « La plupart des équipes, lorsqu’elles mènent 3-1, elle reprennent leur respiration. Elles se détendent et prennent pour acquis qu’elles vont gagner. Mais nous savons que tout est possible [à 3-1]. C’est pourquoi j’ai dit à mon équipe que nous devions approcher ce match comme si on était mené 3-1. Ils sont désespérés. Nous devons être encore plus désespérés. Ils ont faim. Nous devons être encore plus affamés. »

Le souvenir des blessures pour garder les pieds sur terre

Nikola Jokic assure que toute l’équipe est bien consciente qu’il ne faut pas relancer le Heat.

« Nous allons aborder ce match comme si la victoire était obligatoire », a ainsi expliqué le pivot serbe. « Je sais que c’est une grande opportunité et je pense que tout le monde en a conscience. Par rapport à l’entraînement d’aujourd’hui, où tout le monde était concentré, je pense que nous serons prêts. »

Pour Jamal Murray, le difficile chemin des Nuggets jusqu’au sommet les empêche de toute façon de connaître l’hubris. Après les blessures des dernières saisons, pas question de laisser passer cette chance.

« Le fait d’être ici complète tout ce qu’on a déjà fait et montre que lorsque nous sommes placés dans les bonnes conditions et que tout le monde est en bonne santé, si Dieu le veut, nous pouvons le faire. Et lorsque nous jouons notre meilleur basket, nous sommes une équipe très difficile à arrêter » conclut ainsi le meneur de jeu canadien.