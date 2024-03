Darko Rajakovic recruté pour tirer la jeunesse des Raptors vers le haut

« De toute évidence, la réponse est non. » Ainsi avait répondu Masai Ujiri, en avril dernier, quand un journaliste lui avait demandé si le développement des jeunes des Raptors avait été à la hauteur cette saison. « On aurait certainement pu les voir davantage à l’œuvre […] Donc notre système de développement n’était pas très bon, non », concluait le dirigeant.

Ce dernier est allé au bout de sa réflexion en faisant appel à Darko Rajakovic pour remplacer Nick Nurse. Comme le dit The Athletic, dans la mesure où le Serbe a passé la majorité de son temps dans le développement des joueurs, cela semble bien être la priorité des Canadiens.

Quelle que soit l’orientation choisie par l’équipe cet été (Fred VanVleet, Jakob Poeltl et Gary Trent Jr. sont « free agents » et Pascal Siakam et O.G. Anunoby sont éligibles à une prolongation de contrat), Rajakovic devrait mettre la croissance interne au premier plan. Ce qui est, a priori, une bonne nouvelle pour Malachi Flynn, Dalano Banton, Christian Koloko ou Precious Achiuwa, sans oublier Scottie Barnes qui a peu évolué statistiquement depuis son trophée de rookie de l’année.

« Il fait partie de ces gars dont on ne sait jamais à quoi s’attendre. On ne sait pas s’il est content, triste, s’il a le moral dans les chaussettes ou rien du tout. Il est toujours sous tension. Quand il essaie de vous enseigner quelque chose, il est très sérieux. Et il est juste genre… boom ! Ouais, il est fou », le décrivait dans le bon sens du terme Steven Adams, alors avec le Thunder, en 2016.

Également décrit comme quelqu’un de charismatique, connu pour son sens de l’humour, le coach tentera ainsi de solidifier le vestiaire des Raptors. « On l’a tous relevé, tout au long de la saison : à aucun moment nous n’avons ressenti une énergie particulièrement rassurante émanant de cette équipe. Aucune âme, aucune cohésion. On l’a tous vu », tranchait à ce sujet Ujiri il y a deux mois. Au nouvel arrivant donc de relever le beau défi d’une équipe qui semble être à la croisée des chemins.