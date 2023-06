Les Blazers toujours prêts à échanger leur 3e choix de la Draft et Anfernee Simons

L’énième coup de pression de Damian Lillard sur son club a logiquement relancé les rumeurs autour du meneur.

Le All-Star répète pourtant qu’il veut continuer à Portland, malgré les deux dernières saisons sans playoffs mais, à bientôt 33 ans, il répète aussi qu’il a besoin d’une équipe compétitive à ses côtés.

« J’ai clairement exprimé mes souhaits : je veux pouvoir gagner à Portland et nous avons maintenant l’opportunité, en termes d’éléments, de construire une équipe qui peut être compétitive. Si nous ne pouvons pas le faire, il va falloir qu’on en discute. Il faut juste laisser les choses se faire et voir si elles aboutissent. »

Les « éléments » qui peuvent permettre aux Blazers de redevenir compétitifs, ce sont par exemple le 3e choix de la prochaine Draft, ainsi qu’Anfernee Simons, les deux pouvant être utilisés dans un échange. Selon The Ringer, les dirigeants de Portland continuent ainsi d’explorer leurs options auprès des autres équipes avec ces « assets ».

L’idéal pour Portland serait de réussir à utiliser le choix de Draft et le jeune « combo guard » pour mettre la main sur Jaylen Brown, Pascal Siakam ou Mikal Bridges d’ici la Draft. Même si rien ne s’est encore matérialisé.

L’option n’est d’ailleurs pas nouvelle, mais les récentes déclarations de Damian Lillard mettent encore davantage la pression sur le GM Joe Cronin, qui aurait bien l’intention de construire autour du meneur de jeu. Il faut dire qu’un « trade » de la superstar serait le signe d’une totale reconstruction, alors que « Dame » a aussi bien conscience que son salaire (45 millions de dollars l’an prochain et plus de 63 millions en 2026/27) rend un transfert extrêmement compliqué à mettre en place. Surtout s’il veut rejoindre un candidat au titre…

« Portland pourrait m’échanger dans un club que tout le monde verrait comme un candidat au titre. Mais qu’est-ce que ça va coûter de m’envoyer là-bas ? » demandait-il d’ailleurs lors de son passage sur « The Last Stand ». « Qu’est-ce que cela va coûter à l’équipe dont nous disons qu’elle est un candidat au titre pour me faire venir ? Et en quoi est-ce une garantie que nous jouerons en juin quand j’arriverai là-bas ? Comment savoir si tout le monde sera en bonne santé ? Comment savoir si ça va marcher ? »

Si l’échange implique en effet pour la nouvelle franchise de Damian Lillard de céder une grande partie des joueurs qui faisaient de ce club un candidat au titre, l’intérêt du meneur est en effet nul. C’est pour ça que la meilleure option, pour le All-Star et son équipe, est de continuer à construire autour de lui. Dans l’Oregon.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 Total 769 36 43.9 37.2 89.5 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.