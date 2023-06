Nikola Jokic, l’autre porte-étendard de la Serbie

À plusieurs milliers de kilomètres de distance, deux Serbes sont sur le point d’être sur le toit du monde. Du côté de Denver, il s’agit de Nikola Jokic, qui pourrait remporter son premier titre NBA lundi soir, devant son public. Dimanche, à Roland-Garros, son compatriote Novak Djokovic pourrait, lui, devenir le recordman absolu des titres en Grand Chelem avec un 23e tournoi.

Après la victoire face au Heat dans le Game 4, Nikola Jokic a été interrogé sur cette Serbie qui gagne dans le sport.

« En fait, Novak m’a envoyé un SMS. Pour de vrai. Il m’a envoyé un SMS. Il n’avait pas menti » s’enthousiasme Nikola Jokic. « Il est incroyable, bien sûr dans son sport, et il crée l’histoire à chaque fois. Sans doute qu’il va finir parmi les meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n’est comme le meilleur de tous les temps. Il a une belle opportunité d’en gagner un de plus. C’est un sportif extraordinaire et le fait qu’il représente notre pays dans le monde est un grand honneur, et je pense que le peuple serbe est très heureux de l’avoir comme compatriote. »

La Serbie dans les tribunes

Autre sportif serbe reconnu, Bogdan Bogdanovic. Coéquipier de Nikola Jokic sous le maillot de la Serbie, l’arrière des Hawks était assis dans le coin Jokic, avec les frères et les proches du double MVP.

« Pour être franc, c’est comme ça depuis ma première année… J’essaie de rester en contact avec quiconque parle ma langue » poursuit Nikola Jokic. « Certains peut-être un peu plus, d’autres un peu moins, mais j’essaie de rester en contact avec tout le monde. Je ne pense pas qu’il soit arrivé de Belgrade, pour être honnête. Je pense qu’il est resté à Miami. Peut-être qu’il aime davantage Miami. C’est un bon ami, et je suis heureux puisque le match précédent, il y avait Vucevic, aussi. J’ai donc quelques amis dans les tribunes. »