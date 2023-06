Denver enfonce le clou à Miami pour s’offrir trois balles de match !

Et de trois pour Denver, qui n’a pas manqué l’occasion d’enfoncer le clou face à une équipe de Miami trop irrégulière pour espérer rivaliser avec une telle machine de guerre. Car au-delà de la paire Murray-Jokic, l’une des plus productives de la ligue, c’est tout un collectif qui a encore eu l’occasion de déployer sa force.

Sous tension en début de rencontre, le Heat a manqué son entame, concédant rapidement 7 points face à un Jamal Murray agressif et l’adresse extérieure du tandem Caldwell-Pope – Brown (11-18). Jimmy Butler a alors lancé la machine en transition par deux fois puis sur un panier à 3-points depuis le corner au buzzer pour faire passer les locaux en tête (21-20).

Une éclaircie de courte durée puisque Denver a vite repris sa marche en avant. En feu dans cette première mi-temps, Aaron Gordon a donné le ton avec deux missiles à 3-points, imité ensuite par Nikola Jokic afin de replacer les Nuggets en tête. L’agressivité de Michael Porter Jr. et le QI basket de Jamal Murray et KCP ont fait face aux brefs assauts floridiens (45-52). L’avance des troupes de Mike Malone est passée jusqu’à +9 sur deux lancers de MPJ. Mais encore une fois, c’est Miami qui a mieux terminé, avec deux énormes dunks de Bam Adebayo et un Kyle Lowry lui aussi incisif dans son style (51-55).

Denver en contrôle, même sans son « Joker »

Pas de quoi refroidir les Nuggets pour autant, bien au contraire, puisque Denver a alors pris 13 points d’avance après un 10-3 puis un 7-0 dès le retour des vestiaires, deux séquences aux airs de démonstration de force mettant en valeur tous les atouts offensifs de cette équipe (61-74).

A cinq minutes de la fin du troisième quart-temps, dos au mur, les Floridiens n’ont pas été en mesure de stopper ce collectif en pleine confiance, à l’image du passage de Bruce Brown puis d’Aaron Gordon, qui a encore brillé avec 7 points pour maintenir 13 longueurs d’avance en faveur des siens à l’issue du troisième quart-temps, entre son alley-oop servi par Jokic et son 3-points depuis le corner (73-86).

Tout a bien failli basculer au début du dernier acte, lorsque Nikola Jokic a concédé ses 4e et 5e fautes personnelles, sur une passe en défense puis sur une prise de position face à Bam Adebayo en attaque. Miami a alors repris espoir en attaquant la période par un 8-0 initié par Duncan Robinson à 3-points et conclu par un 2+1 de Jimmy Butler (81-86).

Tour à tour, Aaron Gordon, Jamal Murray, Aaron Gordon, Jeff Green et Bruce Brown ont permis à Denver de préserver l’essentiel. Après son lay-up en transition puis son lancer-franc, Bruce Brown a lancé le run final des Nuggets avec un 2+1 et un nouveau lay-up au nez et à la barbe de Bam Adebayo (91-102). Denver a alors pu savourer ce nouveau succès, 108 à 95, qui rapproche un peu plus la franchise du Colorado de son tout premier titre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Une alerte sans conséquence pour Nikola Jokic. C’est le premier fait de match de Game 4, lorsque Nikola Jokic s’est tordu la cheville dès le début du premier quart-temps. A la lutte pour le rebond sous le cercle, le pivot des Nuggets est mal retombé sur le pied de Max Strus, causant une légère torsion. L’inquiétude a rapidement grandi autour du Serbe qui a dû se rendre au vestiaire après 12 minutes pour vérifier l’état de sa cheville. Tout est ensuite rentré dans l’ordre, et le Joker a pu évoluer avec son rendement habituel.

— La domination collective des Nuggets. Si la paire Murray-Jokic a crevé l’écran dans le Game 3, Denver a su s’appuyer cette fois sur d’autres armes pour compliquer la tâche du Heat. L’axe 1-5 des Nuggets a bien sûr fonctionné à plein régime, mais les apports conséquents d’Aaron Gordon (27 points), Bruce Brown (23 points), et même Michael Porter Jr (11 points), récompensé par son agressivité en attaque, ont ainsi permis à Denver de maintenir la tête des Floridiens sous l’eau jusqu’à la fin.

TOPS/FLOPS

✅ Aaron Gordon. Il a été l’homme fort de la première mi-temps avec de l’agressivité à l’intérieur et de l’adresse à 3-points pour scorer 16 de ses 27 points à la pause. Comme chez lui sur ces deux matchs en Floride, l’ancien intérieur du Magic s’est encore montré utile au collectif de Denver, avec notamment cette fin de troisième quart-temps conclue par un 3-points qui a presque scellé le sort du Heat.

✅⛔ Nikola Jokic. Deux fautes offensives évitables sur l’ensemble de son match qui ont bien failli tout remettre en cause… Le pivot serbe aurait été inspiré d’éviter une belle frayeur à son équipe alors que le Heat revenait fort. Jusqu’à sa sortie de piste au début du quatrième quart-temps, il avait livré une nouvelle prestation impériale.

✅ Bruce Brown. Une production constante tout au long du match avec le meilleur quatrième quart-temps de sa carrière en guise de cerise sur le gâteau.

✅ Jimmy Butler. Pas grand-chose à reprocher au leader du Heat qui aura été présent dans les bons coups et aura fait de son mieux pour résister au rouleau compresseur adverse. Denver était tout simplement trop fort une nouvelle fois sur ce match.

✅ Bam Adebayo. Il a certes souffert face à Nikola Jokic, mais on ne peut pas lui enlever sa détermination et son agressivité. Il a été présent dans les rares moments forts du Heat en attaque et s’est aussi démené en défense à l’image de son contre sur Jamal Murray qui a fait renaître un semblant d’espoir en début de quatrième quart-temps. C’est également lui qui provoque la 5e faute de Nikola Jokic.

⛔ Le duo Vincent-Strus. Souvent mis en avant sur ces playoffs pour leur capacité à faire basculer des rencontres indécises, les deux arrières ont été pour le moins discrets sur ce match, à 1/10 au tir en cumulé.

LA SUITE

Retour à Denver pour le Game 5 dans la nuit de lundi à mardi (02h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.