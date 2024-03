Vers une course à trois pour le poste de coach à Toronto ?

Est-ce qu’il s’agit des trois finalistes évoqués à Toronto il y a presque deux semaines ? Peut-être. En tout cas, Marc Stein annonce que trois noms sont désormais en tête de liste pour devenir le nouveau coach des Raptors.

Il s’agit de Sergio Scariolo (Espagne, Virtus Bologne), Kenny Atkinson (assistant aux Warriors) et Darko Rajakovic (assistant aux Grizzlies).

Des noms connus du côté de Toronto puisque les deux premiers sont en contact avec la franchise canadienne depuis quelque temps. L’Italien avait même confirmé des discussions avec les dirigeants des Raptors.

L’information à retenir, c’est donc que Jordi Fernandez, dont le nom a circulé, n’est semble-t-il plus un candidat pour succéder à Nick Nurse. Ni Steve Nash et JJ Redick d’ailleurs. Et qu’il y a donc deux chances sur trois que ce soit un Européen qui s’installe sur le banc de Toronto, dernière équipe encore en quête d’un « head coach ».