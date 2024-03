La défense des Nuggets étouffe le Heat

On sait tous que le Heat ne possède pas la meilleure attaque de la NBA, et c’est au forceps, avec beaucoup de zone, que les coéquipiers de Jimmy Butler sont parvenus jusqu’en finale. Mais face à une formation comme Denver, où l’on croise de très bons défenseurs comme Kentavious Caldwell-Pope, Bruce Brown ou Aaron Gordon, c’est très compliqué. Au point de n’avoir inscrit que 93, 94 et 95 points dans les trois défaites concédées face à Denver.

« Cela fait deux matches de suite, et on peut ajouter le Game 1, où notre défense évolue à un niveau élevé » souligne Mike Malone. « Je me dois de féliciter nos joueurs pour leur implication et leur discipline. Cela fait trois victoires où notre défense les maintient sous les 100 points, et une fois de plus, notre défense sur la ligne à 3-points y est pour beaucoup. Ils n’ont mis que huit 3-points, et nos gars sont concentrés. Ils sont focalisés là-dessus. »

Sept ballons déviés pour Nikola Jokic !

À la fin du Game 4, dans le vestiaire, Mike Malone a remis la chaîne de « défenseur du match » à… Nikola Jokic ! Peut-être parce que lorsqu’il est sorti, le Heat est revenu dans la foulée à -5 (86-81), preuve de son importance dans le système défensif.

Pour Erik Spoelstra, le Serbe joue effectivement un grand rôle dans la qualité de la défense de Denver, et il a d’ailleurs dévié… 7 ballons !

« C’est un peu différent à chaque match » répond-il à propos des difficultés du Heat face à la défense des Nuggets. « Ce soir, c’était sans doute l’activité de leurs mains, que ce soit pour nous enlever le ballon sur des pénétrations, les coups de pied que Jokic maîtrise très bien, les passes déviées ou simplement des erreurs… Ce n’est pas comme si nous avions perdu 25 balles. Mais quel que soit ce nombre, 15 ou 16, elles ont donné des paniers faciles de l’autre côté, alors que nous avions l’impression d’avoir pris l’avantage. C’est donc probablement une combinaison de ces balles perdues et de quelques tirs que nous n’avons pas réussi à mettre pendant ces périodes où le match était en jeu. À ces moments où on était à 4, 6 ou 8 points… Il va falloir que je revoie ça, mais c’est là que j’ai eu le sentiment que nous avons manqué le plus d’occasions. »

De la fierté à défendre

Au niveau des stats, la domination de Denver est confirmée avec 11 interceptions et 7 contres, contre seulement 2 interceptions et 3 contres pour le Heat. Comme le rappelle Aaron Gordon, l’attaque des Nuggets part de la défense avec des « stops » et des relances rapides de Nikola Jokic.

« On y met beaucoup de fierté » insiste Aaron Gordon, le MVP de la soirée. « On sait qu’on possède une attaque très performante et puissante, avec des attaquants comme Joker, Jamal, Mike, KCP, Brucy B… On a des gars qui peuvent marquer de façons différentes, mais on sait aussi que ce qui nous fera gagner des matches, c’est la défense. Nous avons des gars qui adorent défendre. Joker n’est pas assez reconnu pour sa défense. Il est spectaculaire avec ses mains et sa couverture, et KCP est pareil. Il est tout simplement incroyable dans sa perception du ballon, il sait où se placer et comment se projeter. C’est énorme sur un terrain. »