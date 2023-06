Bam Adebayo prêt à tout pour effacer le mauvais souvenir des Finals 2020

Le 11 octobre 2020, le Heat assistait de manière impuissante au sacre des Lakers lors des NBA Finals. Défait en six matchs sur cette série ultime, Miami n’avait pas démérité. Mais, à la fin, on se souviendra du visage épuisé de Jimmy Butler ou encore des larmes d’Erik Spoelstra. Un sentiment que Bam Adebayo n’a pas oublié non plus.

« Put*** non. Non. Non. Ce sentiment ? C’était horrible. Vous savez, le fait d’être là, de voir les confettis tomber et de se dire que rien de tout cela n’est pour nous. Et vous rentrez dans le vestiaire. C’était vraiment horrible… » a rappelé Bam Adebayo sur son expérience des Finals 2020. « Vous savez, ces occasions ne se présentent pas souvent. Nous avons la chance d’être dans cette position aujourd’hui ».

Sur ces Finals, le pivot du Heat avait compilé des moyennes de 15.3 points et 6.3 rebonds en seulement 4 matchs disputés. Il en avait manqué deux pour des douleurs au niveau de l’épaule et du cou.

2023, la bonne année ?

Si Miami avait surpris son monde en atteignant les Finals en tant que tête de série n°5 en 2020, dans le contexte particulier de la « bulle », ils ont remis ça trois ans plus tard, mais en faisant encore mieux.

Cette fois, c’est comme tête de série n°8 que la bande de Bam Adebayo s’est frayée un chemin jusqu’aux Finals. Et comme en 2020, ils retrouvent la tête de série n°1 de l’Ouest. Mais, aujourd’hui, ce ne sont pas les Lakers mais les Nuggets qui se présentent face à eux. Ce qui ne change pas ? Le Heat garde toujours le statut d’outsider.

Sur les deux premiers matchs de ces Finals 2023, le pivot tourne en tout cas à 23.5 points, 11 rebonds et 4.5 passes de moyenne à 54% au tir. S’il continue de se montrer aussi agressif dans les prochaines rencontres, Miami aura de bonnes chances de réaliser l’exploit. Et ce n’est pas Jimmy Butler qui dira le contraire.

« Bam joue incroyablement bien depuis le début des playoffs, et certainement depuis le début des Finals » a notamment souligné Jimmy Butler. « Sur cette série, il a le matchup le plus difficile, et de loin en défense (Jokic). Sur le plan offensif, il fait tout pour nous. Nous avons donc besoin qu’il continue à le faire. C’est ce qu’il a fait pour nous tout au long de l’année. Comme je l’ai dit, c’est grâce à lui que nous gagnerons le titre ».

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 Total 418 29 55.4 12.9 75.5 2.2 6.3 8.5 3.4 2.5 1.0 2.1 0.9 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.