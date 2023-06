Si Adam Silver et la NBA ont décidé d’annoncer la sanction de Ja Morant après les Finals, pour ne pas faire d’ombre à l’événement, le patron de la ligue s’est de nouveau exprimé sur l’attitude de la star de Memphis.

On le sait, le meneur de jeu des Grizzlies est suspendu par sa franchise pour avoir, encore une fois et en quelques mois seulement, montré une arme à feu lors d’un live Instagram. Une récidive qui a choqué Adam Silver.

« Oui, vu la ressemblance avec le premier incident, j’ai été alarmé et découragé », concède le « commissionner » de la NBA à ESPN. « Brandir des armes et les montrer dans un certain contexte n’est pas compatible avec la sécurité et n’est pas le message qu’un joueur NBA, en particulier du niveau de Ja Morant, devrait envoyer aux dizaines de millions de personnes qui le suivent. Notamment sur les réseaux sociaux. »

Ja Morant n’a pourtant enfreint aucune loi lors de ce live Instagram, mais la convention collective entre la ligue et ses joueurs stipule que les joueurs s’engagent à « ne rien faire qui soit matériellement nuisible ou matériellement préjudiciable aux intérêts » de leur équipe ou de la NBA.

Adam Silver prépare le terrain

La réputation auprès du grand public et des fans est ainsi la clé de voûte des ligues sportives professionnelles, et la NBA peut sanctionner un joueur ou un propriétaire qui y porte atteinte.

« Lorsqu’on évoque une norme pour une conduite préjudiciable, c’est basé sur les valeurs de la ligue et sur ce que nous attendons de nos joueurs en terme d’image pour les fans », résume Adam Silver. « Il ne s’agit donc pas d’une norme juridique, mais de celle d’une entreprise privée. »

Le « commissionner » ne veut pas faire de la sanction de Ja Morant un sujet politique, le port d’arme étant pourtant très clivant et inflammable aux Etats-Unis.

Pour Adam Silver, la question est celle de la « sécurité des armes à feu », alors que c’est déjà la troisième fois en quelques mois que la NBA enquête sur les armes de Ja Morant, les Pacers ayant notamment expliqué avoir été menacé, en janvier, par un laser rouge venu du SUV dans lequel se trouvait le meneur de jeu des Grizzlies. À l’époque, la ligue n’avait toutefois pas trouvé de preuve directe de l’utilisation d’une arme.

Reste à voir désormais la sanction. Mais le fait qu’Adam Silver n’ait pas voulu l’annoncer pendant les playoffs ou les Finals, et le fait qu’il a expliqué travailler avec le syndicat des joueurs sur le sujet, alors que ce dernier n’est généralement pas consulté, indique, pour pas mal d’insiders, que la punition pourrait être très lourde.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 Total 248 32 47.2 32.1 75.3 1.0 3.8 4.8 7.4 1.5 1.0 3.3 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.