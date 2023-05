Enorme carton d’audience pour le Game 7 entre les Celtics et le Heat

Sans doute parce que les Celtics avaient la possibilité d’entrer dans l’histoire, les Américains étaient très, très nombreux lundi soir à regarder le Game 7 de la finale de la conférence Est. Nielsen rapporte ainsi qu’ils étaient en moyenne 11.9 millions devant leur écran, et c’est la plus grosse audience de la NBA depuis 2018, si l’on excepte les Finals diffusés sur le réseau national.

Le remake du Game 7 de la saison passée a attiré deux millions de téléspectateurs supplémentaires, soit une progression de 21% en un an. Le pic d’audience est à 14.2 millions, soit le 3e meilleur total de l’histoire de la chaîne derrière le Thunder-Warriors de 2016 (16.0 millions) et le Warriors-Rockets de 2018 (14.9 millions). C’était aussi des Game 7.

Le Heat, roi de l’audimat depuis 20 ans

Toutes chaînes confondues, c’est la 5e meilleure audience pour un match de playoffs depuis 20 ans, et si on tient compte de la saison régulière, c’est la 7e meilleure audience puisque deux matches de Noël complètent ce Top 7, dont les retrouvailles Kobe-Shaq dans un Lakers-Heat de légende en 2004. SportsMediaWatch précise que dans le Top 18 des meilleures audiences depuis 20 ans, on trouve 11 matches du Heat !

Résultat, ce Game 7 entre les Celtics et le Heat devient le match le plus regardé de ces playoffs, et il relègue loin derrière le Game 7 entre les Warriors et les Kings, avec ses 9,8 millions de téléspectateurs.