Les Celtics vont essayer de renforcer le staff de Joe Mazzulla

Avec le recul, il est bien difficile d’évaluer la saison de Joe Mazzulla à la tête des Celtics. À 3-0 face au Heat, le coach de Boston semblait même sur un siège éjectable. Sauf que le retour de l’équipe, qui a forcé un Game 7, finalement perdu, a rappelé qu’il fallait éviter les jugements hâtifs. Surtout en ce qui concerne les coachs.

Dans tous les cas, The Athletic confirme que Joe Mazzulla devrait bien conserver son poste l’an prochain.

Certes, il a globalement été dominé tactiquement par Erik Spoelstra en finale de conférence, mais il n’est pas le premier, ni le dernier, et surtout il a été propulsé « head coach » dans des circonstances compliquées.

« Je veux exprimer mon respect pour Joe » a ainsi lâché Jaylen Brown après l’élimination. « C’était une situation difficile. Et il l’a saisie à bras-le-corps et il l’a menée à bien. Nous avons eu deux « head coach » rookies au cours des deux dernières années, et Joe a pris la relève d’Ime en tant qu’intérimaire au début, puis il a été nommé « head coach », et il nous a menés jusqu’ici. C’est une position difficile. C’est une position difficile pour une équipe. Nous sortons d’une finale, mais nous n’avions pas d’excuses et je n’en ai pas non plus aujourd’hui. Nous n’avons pas été à la hauteur. Mais je respecte toujours notre staff d’entraîneurs et le groupe que nous avions sur le terrain. »

À 34 ans, Joe Mazzulla n’était ainsi pas destiné à devenir « head coach » aussi vite. Lors de la saison 2021/22, le premier assistant d’Ime Udoka était ainsi Will Hardy, que Danny Ainge a ramené à Utah. Mais si les Celtics l’ont laissé partir, c’est parce qu’ils n’imaginaient pas devoir suspendre leur entraîneur juste avant le « training camp »…

Avec l’affaire Ime Udoka, Joe Mazzulla a ainsi été propulsé du poste de deuxième assistant à celui d’entraîneur en chef, sans transition, et avec un staff qui avait perdu une grosse partie de son expérience.

Toujours selon The Athletic, le but désormais pour les Celtics est donc d’étoffer le staff de Joe Mazzulla, en récupérant un ou deux assistants expérimentés. Quant au « head coach », qui a été prolongé et officiellement promu en cours de saison, son contrat lui garantit 14 millions de dollars sur les trois prochaines saisons. La preuve de la confiance de Brad Stevens, qui apprécie beaucoup Joe Mazzulla, comme c’était déjà le cas de Danny Ainge.

D’ailleurs, le Boston Globe explique que de nombreuses places vont se libérer dans le staff de l’équipe puisque trois assistants (Ben Sullivan, Aaron Miles et Mike Moser) devraient rejoindre Ime Udoka à Houston.