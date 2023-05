Austin Reaves fier de sa saison

Les Lakers sont désormais en vacances, avec pas mal de questions devant eux, mais le club peut quand même apprécier la deuxième partie de saison. Notamment Austin Reaves, devenu un titulaire clé dans ces playoffs.

« J’ai tellement appris. D’abord et avant tout, qu’il ne faut jamais lâcher » rappelle-t-il. « 2-10 au début de l’année. Il y a eu beaucoup de difficultés, bien sûr, mais les deux ou trois derniers mois ont été superbes. La première chose à faire est de croire en soi et en ce que l’on possède en tant qu’équipe. »

Joueur non-drafté qui est arrivé aux Lakers comme « two-way contract » avant donc de s’imposer comme la troisième option des Lakers en finale de conférence, Austin Reaves est bien placé pour parler de croire en soi.

Même s’il avoue qu’il n’aurait jamais vraiment imaginer être un jour dans cette position…

« Je viens de participer à la finale de conférence Ouest. Si vous m’aviez dit ça quand j’avais 15 ans, je vous aurais regardé comme si je venais juste de voir un fantôme. J’ai vraiment appris beaucoup de choses et j’espère que je pourrai les appliquer à ma vie et à ma carrière dans le futur. »

« Il y a eu beaucoup de moments où, dans le basket, je ne pensais pas que j’allais pouvoir passer au niveau supérieur »

Austin Reaves, qui a tourné à 16.9 points (46.4% de réussite dont 44.3% à 3-points), 4.6 passes et 4.4 rebonds de moyenne en playoffs, continue ainsi de progresser et d’effacer les obstacles, les uns après les autres.

« Comme je l’ai dit, je n’ai jamais vraiment pensé pouvoir être dans cette position – j’y ai probablement cru mais pas vraiment – car il y a deux, peut-être trois personnes dans le monde qui pensaient que je pouvais le faire et contribuer. Honnêtement, je suis fier de moi. Il y a eu beaucoup de moments où, dans le basket, je ne pensais pas que j’allais pouvoir passer au niveau supérieur. Au lycée, je n’ai pas reçu beaucoup d’offres. J’ai eu l’opportunité d’aller à Wichita State, puis de passer à un programme plus important, plus grand (Oklahoma), et je n’ai pas reçu beaucoup d’intérêt à la sortie de l’université, alors je ne savais pas si j’allais devoir aller jouer l’étranger ou si j’allais pouvoir jouer en NBA. Être ici et être performant me fait du bien, je suis fier de moi. »

Les Lakers n’ont d’ailleurs pas l’intention de lâcher l’arrière de bientôt 25 ans. Quant à l’intéressé, il pense déjà à ce qu’il va devoir travailler cet été pour revenir encore plus fort la saison prochaine.

« Je veux continuer à progresser. J’espère que mon swing (au golf) s’améliorera » s’amuse-t-il d’ailleurs. « Je vais aussi faire de la musculation. J’aime le jeu. J’aime travailler. Phil (Handy, assistant aux Lakers) et moi avons passé beaucoup de temps ensemble. Zack Gonzales (un autre assistant aux Lakers) et moi avons passé beaucoup de temps ensemble dans le gymnase pour nous améliorer, et je suis ouvert à tout. Si vous voulez me dire que je dois travailler sur le dribble, le tir, la passe, la défense, je suis ouvert à tout. »

Même s’il faudra d’abord récupérer.

« C’est vraiment un été pour prendre soin de mon corps en priorité. C’est le plus grand nombre de matches que j’ai joués de toute ma vie sur une saison. Je vais donc prendre soin de mon corps puis me remettre au travail afin de m’améliorer dans tous les domaines », conclut l’ambitieux.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.6 0.3 13.0 Total 125 26 50.1 36.3 85.6 0.6 2.5 3.1 2.6 1.6 0.5 1.1 0.3 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.