LeBron James : « Ce n’est pas la March Madness ! »

Les Lakers se sont inclinés pour la deuxième fois consécutive sur le parquet des Nuggets. Pourtant, Los Angeles a affiché un bon visage globalement durant la majorité de la rencontre, mais les hommes de Darvin Ham se sont écroulés lors du 4e quart-temps face aux coups de boutoir d’un Jamal Murray intenable.

Désormais, la bande à LeBron James se retrouve dans une position très inconfortable, où elle n’a plus le droit à l’erreur puisqu’aucune formation n’a remporté une série après avoir été menée 3-0. Pour le Game 3, c’est donc victoire impérative, et la série prend maintenant la direction de Los Angeles, pour deux rencontres à la Crypto.com Arena. Bonne nouvelle, tout comme les Nuggets, les Lakers sont invaincus à domicile depuis le début des playoffs avec un bilan de 6 victoires pour aucun revers.

Si pour beaucoup, les chances des Lakers de revenir dans cette série sont fortement réduites, les joueurs, eux, pourront s’appuyer sur le soutien de leur public pour renverser la situation.

« J’ai connu une période où nous avions un bilan de 0-5 puis 2-10 » a rappelé Darvin Ham, par rapport au début de saison. « On n’est jamais aussi bons qu’ils le disent et on n’est jamais aussi mauvais qu’ils le disent. Il faut juste prendre les choses au jour le jour. Chaque jour, chaque match est une occasion de s’améliorer. Il ne faut jamais être trop s’enflammer quand tu gagnes, ni être trop déprimés quand tu perds ».

Le facteur LeBron James ?

Dans l’histoire de la NBA, les équipes menées 0-2 en finale de conférence présentent un bilan de 6 qualifications pour 56 éliminations sur 62 séries disputées. Soit 9% de chances de qualification… Mais, sur les six renversements de situation, deux ont été réalisés par des équipes menées par LeBron James. En effet, le « King » a remporté à deux reprises une série de finale de conférence après avoir compté un déficit de 0-2. C’était face aux Pistons en 2007 (4-2) et face aux Celtics en 2018 (4-3).

Le numéro 6 des Lakers connait donc ce type de situation, et sait comment les gérer. Il faut prendre match par match.

« Ce n’est pas la March Madness. C’est le premier à quatre victoires. Jusqu’à ce qu’une équipe vous batte quatre fois, vous avez toujours la possibilité de vous en sortir » a lancé LeBron James. « Si nous nous améliorons entre le Game 2 et le Game 3, alors nous nous mettrons en position de remporter le prochain match ».

[boxteam los]