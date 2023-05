Avec 23 points de Jamal Murray dans le dernier quart-temps, les Nuggets arrachent le Game 2 !

Après un Game 1 riche d’enseignements, place à un Game 2 potentiellement pivot, entre des Nuggets qui envisageaient de virer à 2-0 pour faire le break et des Lakers qui avaient plutôt en tête d’égaliser à 1-1 et récupérer l’avantage du terrain avec une victoire.

La physionomie de cette deuxième rencontre n’avait en tout cas rien à voir avec celle de la première, puisque Los Angeles a fait la course en tête pendant une bonne partie du match, comptant jusqu’à une dizaine de points d’avance, mais sans parvenir à se détacher sérieusement. De quoi permettre à Denver de rester au contact en permanence, puis de finalement faire la différence grâce à un coup d’accélérateur terrible dans le quatrième quart-temps, dont ne se relèveront pas les « Purple & Gold ».

À l’arrivée, cela fait donc un nouveau succès (108-103) pour les Nuggets de Jamal Murray (37 points, 10 rebonds, 5 passes, 4 interceptions) et Nikola Jokic (23 points, 17 rebonds, 12 passes, 3 interceptions), synonyme de break, car ils virent à 2-0 dans cette finale de conférence et ne sont plus qu’à deux victoires des Finals !

Autant dire que LeBron James (22 points, 10 passes, 9 rebonds, 4 interceptions), Anthony Davis (18 points, 14 rebonds, 4 contres) et consorts n’auront absolument pas le droit à l’erreur lors des deux prochaines rencontres, à domicile, sous peine de compromettre sévèrement leurs chances de qualification…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Denver a tenu, puis vaincu. Pas autant flamboyants offensivement que dans le Game 1, les Nuggets sont allés gagner un « ugly game », le genre de « match moche » que se doit de remporter un prétendant au titre, même dans un soir sans. Preuve des progrès de cette équipe et symbole de sa maturité, cette victoire a été obtenue à l’expérience par les hommes de Michael Malone, car ils ont attendu le quatrième quart-temps pour mettre les Lakers hors d’état de nuire, après avoir compté jusqu’à 11 points de retard. Une victoire à mettre à l’actif de Jamal Murray, auteur de… 23 des 32 points des siens dans les douze dernières minutes !

— Los Angeles peut nourrir des regrets. Aux commandes de la partie pendant deux bons quarts-temps et demi, donc, les Lakers ont finalement craqué au pire moment, devant le coup de chaud de Jamal Murray et alors que Nikola Jokic se reposait… Pas aidés par leur maladresse à 3-points et leur incapacité à défendre correctement sur transition, les hommes de Darvin Ham ont aussi payé la mauvaise performance de leur duo LeBron James/Anthony Davis, ainsi que cette impuissance en défense face à un Jamal Murray incandescent. Trop de petites erreurs qui, mises bout à bout, les plombent face à ces Nuggets.

— Nikola Jokic, la « triple-double machine ». On ne l’arrête plus ! Auteur de son quatrième triple-double consécutif, un record pour un joueur sur une campagne de playoffs (à égalité avec Wilt Chamberlain en 1967), le pivot des Nuggets a également signé son septième triple-double des playoffs 2023, ce qui constitue là aussi un record sur une campagne de playoffs (à égalité avec… Wilt Chamberlain en 1967). Au global, cela lui fait donc 13 triple-doubles en carrière en playoffs, soit un de plus que Russell Westbrook et seuls Magic Johnson (30) ainsi que LeBron James (28) font mieux que lui à ce stade de la compétition. Juste fou !

TOPS/FLOPS

✅ Jamal Murray. Si Nikola Jokic a une nouvelle fois terminé avec un (gros) triple-double au compteur, c’est pourtant Murray qui a fait basculer ce Game 2 en faveur des Nuggets, car il a planté la bagatelle de 23 points dans le quatrième quart-temps, sur les 32 inscrits par son équipe sur la période ! En état de grâce (6/7 au shoot, dont 4/5 à 3-points), le Canadien a fait sauter le verrou californien avec ses multiples coups de canon derrière l’arc et aucun défenseur des Lakers n’a été en mesure de le ralentir. En bon « killer », il s’est ensuite chargé de tuer Los Angeles aux lancers, histoire de confirmer son statut de joueur taillé pour les playoffs.

✅ Rui Hachimura & Austin Reaves. Il n’a pas été inséré dans le cinq de départ comme attendu par beaucoup, car Jarred Vanderbilt lui a été préféré, mais Hachimura est cependant parvenu à signer une belle prestation en sortie de banc, avec 21 points (à 8/10 au shoot) et un nouvel apport défensif intéressant. Quant à Reaves, auteur de 22 points et 5 passes, il poursuit lui sur sa lancée des derniers matchs offensivement, étant l’un des seuls joueurs de Los Angeles à apporter du danger à 3-points (5/9). Si seulement LeBron James et Anthony Davis avaient été un poil plus efficaces en attaque, afin de récompenser leur bon travail…

⛔ LeBron James & Anthony Davis. Une fois n’est pas coutume, ce sont donc « Bron » ET « AD » qui ont plombé les Lakers avec leur apport offensif, ou plutôt leur maladresse : 0/6 à 3-points (ainsi que des choix douteux) pour l’un et 4/15 au shoot pour l’autre. Malgré de belles séquences défensives, les deux leaders californiens n’ont pas contribué comme ils le devaient et comme il le fallait en attaque pour permettre à Los Angeles de distancer les Nuggets et, quand on voit la physionomie de ce match, on se dit que les « Purple & Gold » ont raté une occasion en or de prendre la main sur la série.

⛔ Kentavious Caldwell-Pope. S’il fallait retenir un joueur en dedans côté Nuggets, ce serait sans doute « KCP » qui, au sortir d’un match à 21 points (et 9/17 au shoot), termine avec seulement 8 points au compteur (et 3/8 au shoot), en plus d’avoir été gêné par ses fautes en début de partie. Ce qui ne l’a pas aidé à trouver son rythme et ce qui a également permis à D’Angelo Russell de reprendre un peu confiance en son jeu, même si le meneur des Lakers, d’abord agressif donc, a ensuite disparu des radars.

LA SUITE

Game 3, mais cette fois-ci à Los Angeles, dans la nuit de samedi à dimanche (02h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.