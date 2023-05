Le MVP de la nuit | Jamal Murray, la bombe du quatrième quart-temps

Il y a des joueurs qui fuient les lumières du quatrième quart-temps, et d’autres qu’elles subliment. C’est le cas de Jamal Murray, qui vient de signer lors du Game 2 de la finale de conférence face aux Lakers un nouveau quatrième quart-temps à plus de 20 points. C’est déjà son quatrième en carrière alors que, sur les 30 dernières années, seuls Michael Jordan et Allen Iverson l’avaient fait plus d’une fois. Mais les deux légendes s’étaient arrêtées à deux…

Mais comment expliquer cette capacité à exploser en fin de match, alors qu’il pointait à 14 points à 5/17 au tir après trois quart-temps, pour inscrire 23 points à 6/7 au tir dans l’ultime quart-temps ?

« Je me suis juste concentré » explique Jamal Murray, fatigué après avoir disputé l’intégralité de la seconde mi-temps, et alors qu’il était malade ces derniers jours. « J’ai manqué de très bons tirs en première mi-temps. Mon équipe m’a dit de continuer de shooter, j’avais les tirs que je voulais et on savait qu’ils allaient tomber dedans. Le positif, c’est que je n’ai pas arrêté. L’équipe a continué de me servir et j’ai pu rentrer ces tirs sur la fin ».

En conférence de presse, le Canadien a un peu détaillé sa capacité incandescente dans les fins de match, lui qui a repris le célèbre « Bang ! » de Mike Breen, le commentateur de ABC, en plein match !

« Quand j’étais petit, j’avais l’habitude de faire le compte à rebours de l’horloge pour mettre des tirs » continue Jamal Murray. « Je parlais comme Marv Albert ou Mike Breen, je laissais aller mon imagination. Donc quand on est dans ces moments, qu’on voit sa famille dans les tribunes, son petit frère, qu’on voit Mike Breen, ce sont des rappels qui rendent ce moment vraiment spécial et qui vous obligent à vous reconcentrer. Parce que vous ne voulez pas rater cette opportunité. Vous pensez à ça, à combien c’était amusant et vous ne voulez pas vous rater sur cette scène, parce que jouer la finale de conférence face aux Lakers et LeBron James, c’est une opportunité incroyable. Vous allez rentrer dans l’histoire et on va parler de vous pour le reste de votre vie. »

On va se en effet rappeler longtemps des coups de chaud de Jamal Murray dans le quatrième quart-temps, surtout s’ils permettent aux Nuggets, désormais à 2-0 dans cette finale de conférence, de décrocher le titre.

https://www.youtube.com/watch?v=YCYTDjW9ooQ

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 Total 410 31 44.7 37.3 87.0 0.8 2.9 3.7 4.2 1.8 1.0 2.0 0.3 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.