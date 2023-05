Il y a une semaine, Nike annonçait le lancement de la version « Hunter » de la Ja 1, la première chaussure signature de Ja Morant. Le modèle devait ainsi être disponible à partir du 25 mai sur le territoire américain.

Problème : dans la foulée, le meneur des Grizzlies est (encore) apparu avec une arme à feu sur un live Instagram et la chaussure a disparu de l’application de son équipementier…

Comme Powerade l’avait fait lors de la première polémique, Nike semble donc mettre sa campagne en pause.

Pour l’instant, on n’en sait toutefois pas plus car Nike n’a pas communiqué sur le sujet. Sans doute que la firme de Phil Knight attend de voir ce qui va être décidé du côté des bureaux de la ligue. Pour rappel, lors de la première polémique, l’équipementier s’était contenté d’un bref communiqué de presse. « Nous apprécions le fait que Ja assume ses responsabilités et le fait qu’il prenne le temps d’obtenir l’aide dont il a besoin. Nous soutenons la priorité qu’il accorde à son bien-être » avait à l’époque simplement décrit Nike.

Que se passera-t-il cette fois si la NBA décide de lourdement punir Ja Morant ? Difficile à dire, alors que Nike a fait du meneur de Memphis l’une de ses figures de proue, afin de notamment compenser le divorce avec Kyrie Irving…