Steve Kerr propose un nouveau système pour les jeunes qui arrivent en NBA

Comment faire progresser des jeunes joueurs quand on vise le titre ? C’est la question que se pose Steve Kerr depuis trois saisons. Avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, les Warriors restent très compétitifs, ils l’ont largement prouvé en 2022, en remportant le titre.

Dans le même temps, la franchise a accueilli des talents comme James Wiseman, désormais à Detroit, Moses Moody ou Jonathan Kuminga, qui est au centre des débats depuis quelques jours.

Donner du temps de jeu à des joueurs encore très bruts, c’est accepter les erreurs et les lacunes qui vont avec. Or, avec son « Big Three » et ses ambitions, et contrairement aux Pistons ou aux Rockets par exemple, Golden State n’a pas vraiment la patience nécessaire pour un tel processus.

Steve Kerr a donc imaginé une solution, calquée sur la Major League Baseball, afin de trouver le bon équilibre, pour les joueurs comme pour les franchises.

« Ce qui devrait se passer en NBA, vu l’âge auquel les joueurs arrivent, c’est un système comme en MLB », commence le coach des Warriors pour KNBR. « Un joueur est drafté, il peut pourquoi pas signer une prime, et il va en G-League pendant deux ans. Les joueurs de baseball ont besoin de frapper 1 000 fois avant d’être prêt pour la grande ligue. C’est exactement la même idée. Sauf qu’en NBA, on lance les jeunes joueurs avec des gros salaires. Je pense qu’on doit changer notre façon de réfléchir sur le fonctionnement de la ligue. »

Une formation désormais accélérée en NCAA

Utiliser la G-League comme un laboratoire pour faire pousser les jeunes talents ? C’est déjà le cas, et des All-Stars comme Rudy Gobert, Pascal Siakam ou Khris Middleton ont fait leurs armes en G-League en début de carrière. Mais actuellement, cela concerne surtout des joueurs draftés plus loin au premier tour ou durant le second, et rarement des « top pick ». La preuve, quand les Warriors envoient James Wiseman en début de saison reprendre confiance dans l’antichambre de la NBA, cela est vu comme une régression pour le deuxième choix de la Draft 2020.

On peut aussi répondre à Steve Kerr que, pendant des années, surtout durant les décennies 1980 et 1990, la NCAA remplissait ce rôle de formation des jeunes joueurs. À l’époque, les meilleurs rookies avaient passé plusieurs années à l’université, et beaucoup étaient même allés au bout de leur cursus de quatre saisons. Ce n’est plus le cas pour les têtes d’affiche désormais, qui ne restent qu’une année (« on-and-done ») et quelques matches à ce niveau.

De plus en plus souvent, ils zappent même la case université et filent vers des chemins parallèles. La Ignite Team ou l’Overtime Elite ont été mis en place ces dernières années pour préparer au mieux les lycéens au monde professionnel. Néanmoins, ce système est évidemment imparfait et tous n’ont pas ensuite la maturité technique et physique pour s’imposer en NBA dès leur première saison.