Triple-double : Nikola Jokic dans l’histoire !

« Après le Game 1, le discours au niveau national a été de dire que les Lakers avaient été bons. Personne n’a dit que Nikola avait réalisé une performance historique. Les articles n’étaient pas sur les Nuggets. » Après la victoire dans le Game 2, Mike Malone n’a pas pu s’empêcher de tacler la presse américaine qui continue de sous-estimer et mésestimer son équipe. On verra si ça a un effet sur les médias, mais ce qui est certain, c’est que son Nikola Jokic a encore réalisé une performance « historique » !

Si Jamal Murray lui a volé la vedette dans le dernier quart-temps, le Serbe est devenu cette nuit le second joueur de l’histoire à signer quatre triple-double de suite en playoffs ! Seul Witl Chamberlain a fait aussi bien, et c’était en… 1967 ! Le MVP 2021 et 2022 termine cette deuxième manche avec 23 points, 17 rebonds et 12 passes !

C’est son 7e triple-double dans cette campagne, et son 13e en carrière en playoffs, et seuls Magic Johnson et LeBron James le devancent au classement.

« Pour ceux qui l’ignorent, c’est son 13e triple-double » insiste Mike Malone en conférence de presse. « C’est juste incroyable ce qu’il continue de faire, chaque soir, dans la plus grande compétition au monde… »

Nikola Jokic prend le dessus sur Anthony Davis

Mais Nike Jokic se moque finalement qu’on ne parle pas des Nuggets ou de lui. « On n’a pas besoin des médias. On n’a pas besoin de leur attention. Nous, on se contente d’essayer de gagner des matches. On est calme, on ne parle pas beaucoup… Peut-être que certains le font, mais on ne fait pas de trash-talking, et tout ça. »

Et quand on l’interroge sur sa performance défensive puisqu’il a limité Anthony Davis à 4 sur 15 aux tirs, et qu’il a reçu la traditionnelle « chaîne du meilleur défenseur du match », il ne tire toujours pas la couverture à lui.

« Ce n’est pas que moi. J’avais du soutien derrière moi, et sur les côtés. Franchement, ce n’est pas uniquement moi. Il suffit de voir le quatrième quart-temps. C’est une performance collective. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 Total 596 31 55.3 34.8 82.9 2.6 7.9 10.5 6.6 2.8 1.2 2.9 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.