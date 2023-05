Stephen Curry remporte le J. Walter Kennedy Citizenship Award

Depuis 1975, le J. Walter Kennedy Citizenship Award récompense un joueur ou un entraineur « pour ses services ou son action envers la communauté au sens général et envers les populations dans le besoin en particulier ». Cette année, et après une pause de trois ans, ils étaient quatre en lice : Stephen Curry (Warriors), Wenyen Gabriel (Lakers), Paul George (Clippers) et Grant Williams (Celtics).

La Professional Basketball Writers Association (PBWA) a choisi de distinguer Stephen Curry pour son travail de promotion de l’alphabétisation, de la santé physique et de la nutrition des jeunes, ainsi que pour son engagement à favoriser l’équité entre les sexes dans le sport.

« Peu d’athlètes ont une portée ou une plateforme aussi puissante que Steph Curry, et il l’a utilisée au maximum pour en faire profiter les autres », a déclaré notre confrère Howard Beck, le président de la PBWA. « Les membres de la Professional Basketball Writers Association le saluent, ainsi que les autres nominés, pour leur travail exemplaire. »

Le dernier joueur à avoir remporté cette récompense était Malcolm Brogdon, et c’était en 2020 pour ses nombreuses actions en faveur de l’éducation, la santé et la justice sociale mais aussi l’accès à l’eau potable en Afrique.