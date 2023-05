Grant Williams, sacrifié mais pas indigné

C’est l’une des surprises de Joe Mazzulla dans ces playoffs : la baisse de temps de jeu de Grant Williams, ou carrément sa disparition de la rotation des Celtics. En effet, depuis le début de cette campagne 2023 (13 matchs), il ne joue plus « que » 13 minutes par rencontre, contre le double (26) en saison régulière, accumulant en prime pas moins de quatre « DNP » (« Did Not Play »).

Plutôt étrange, quand on sait que l’ailier-fort de 24 ans était censé être la principale rotation intérieure de Boston. L’intéresse répète en tout cas qu’il ne s’inquiète pas de sa situation personnelle et il préfère plutôt positiver.

« Tu joues quand on te demander de jouer », souligne ainsi l’intéressé. « Le coach fait ses choix et je suis concentré sur l’équipe, en veillant à ce que nous ayons la meilleure opportunité de gagner, que je sois sur le banc à encourager mes coéquipiers ou que je sois sur le terrain à jouer. »

La victoire avant les minutes

Toujours est-il que, même si cette situation peut être difficile à gérer, Grant Williams n’a encore « aucune idée » des raisons qui ont motivé Joe Mazzulla à faire évoluer son rôle dans la rotation celte.

« Je suis un joueur donc je ferai ce que je dois et que je sais faire. Le coach prend ses décisions et je les accepterai, quelles qu’elles soient », assure-t-il, concernant un éventuel manque de temps de jeu en finale de conférence.

Reste que tout peut vite bouger en NBA et on l’a parfois vu face aux Sixers : Grant Williams peut être rappelé à tout moment par son coaching, pour insuffler quelque chose de nouveau dans le jeu.

« Les entraîneurs font confiance à ce en quoi ils ont confiance et ils ont pris la bonne décision lors des deux derniers matchs [contre Philadelphie] pour que nous l’emportions, donc tant que nous gagnerons, ça ira pour moi, car ma priorité reste le titre », insiste-t-il d’ailleurs.

Sans doute que les choses évolueront cet été, car Grant Williams sera « free agent » protégé, et il ne manquera pas de prétendants alors que Boston ne pourra peut-être pas (ou plus) s’aligner sur ses exigences salariales.

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 26 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 Total 288 21 45.1 37.9 77.3 0.9 2.6 3.5 1.2 2.4 0.5 0.9 0.5 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.