Grant Williams, l’ailier fort à la tête dure

« Il est dans la catégorie des Marcus Smart : quand il est sur le terrain, nous sommes capables d’être très dynamiques défensivement grâce à sa polyvalence, sa communication, sa robustesse et sa capacité à faire face à différentes situations ». C’est un bel hommage que Joe Mazzulla a rendu à Grant Williams, en préambule du Game 4 entre Philly et Boston qui aura lieu ce soir (21h30).

Dans un rôle différent par rapport aux derniers playoffs, puisqu’il est moins sollicité en tant que shooteur, Grant Williams fait en sorte de se montrer toujours précieux pour le collectif des Celtics, notamment à travers son investissement en défense. Dans le Game 3, il s’en est plutôt bien sorti dans l’ensemble, notamment lorsqu’il s’est retrouvé à défendre sur Joel Embiid, et ce même si ce duel lui a coûté une belle frayeur.

Des points de suture en guise de souvenir

Déséquilibré par Jaylen Brown à l’entrée du money-time, Joel Embiid a en effet perdu l’équilibre, marchant avec avec son pied droit sur la tête de Grant Williams, projetant celle-ci contre le parquet. Le temps de quelques secondes, le numéro 12 de Boston a ainsi vu sa vie défiler !

« Si tu regardes ma réaction, je suis un peu passé par tous les états. Je me suis tenu la tête et mon nez pour voir si c’était OK, et je ne ressentais pas de fracture, donc je pensais que ça allait. Je vois ensuite que je saigne un peu de la bouche. Je ne voyais pas grand-chose, et c’est quand je me suis levé que ça a commencé à couler. Je me suis dit que j’allais devoir retourner sur le banc. Je suis content d’avoir pu revenir ensuite », a-t-il confié hier.

Garder la tête haute… et le poignet prêt

Grant Williams est en effet revenu sur le terrain et a fait sa part du boulot sur la fin dans la victoire 114-102 sur le parquet des Sixers, le tout ponctué de quelques points de suture au niveau de la lèvre inférieure. Cette mésaventure devenue le symbole de son activité en défense a en tout cas été saluée par Jayson Tatum.

« Je pense que cela témoigne de son caractère, de son professionnalisme et du fait qu’il reste toujours prêt. Vous savez, les jours de repos, Grant est là à faire du cinq-contre-cinq avec ceux qui jouent moins. Il ne sait pas forcément quand il va jouer, mais il reste prêt. On lui dit tout le temps de garder la tête haute. ‘Garde la tête haute, on va avoir besoin de toi. À un moment donné, tu vas jouer un rôle’. Ce soir, il l’a montré », a déclaré l’ailier.

Sans point marqué pour la deuxième fois de la série et la troisième fois des playoffs, Grant Williams reste toutefois capable d’apporter offensivement, comme il l’avait démontré au premier tour, dans le Game 3 face à Atlanta, avec ses 14 points à 4/4 à 3-points en 18 minutes, ou dans le Game 2 contre Philly (12 points à 4/8 à 3-points).

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 26 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 Total 288 21 45.1 37.9 77.3 0.9 2.6 3.5 1.2 2.4 0.5 0.9 0.5 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.