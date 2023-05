Kentavious Caldwell-Pope est passé de l’autre côté

C’est peut-être Kentavious Caldwell-Pope qui incarne le mieux les différences et les similarités de cette finale de conférence Ouest 2023, qui est la même que celle de 2020. Pourquoi ? Parce que l’arrière de Denver était déjà de la partie dans la « bulle » à Orlando, mais il évoluait alors à Los Angeles.

Les Lakers comme les Nuggets ont d’ailleurs évoqué ce sentiment de déjà-vu, qui n’est pas vraiment complet. Les franchises et les stars sont les mêmes, mais le contexte et les effectifs ont changé.

« C’est dingue, non ? », commente Kentavious Caldwell-Pope pour le Los Angeles Times. « On en parlait récemment, on en rigolait. C’est fou d’avoir les quatre mêmes équipes que dans la bulle. Cette série va être fun. »

En comparant les deux époques, on remarque que l’arrière affiche les mêmes statistiques entre son parcours avec les Lakers dans la bulle (10.7 points de moyenne) et celui avec les Nuggets cette saison (10.5 points).

Le baromètre des Nuggets

S’il n’est pas toujours régulier en matière de points marqués match après match, il est toujours précieux avec sa défense et sa capacité à créer le danger derrière la ligne à 3-pts. Son Game 6 contre les Suns l’a démontré avec brio puisque « KCP » a inscrit 21 points, sans oublier ses 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre.

« Son énergie est sans pareille », rappelle son ancien coéquipier LeBron James. « Il joue chaque rencontre à haut niveau. Il répond toujours présent. C’est ça qui fait la différence avec les autres joueurs de la ligue. De plus, il est très expérimenté. On sait à quoi s’attendre avec lui. Il va jouer avec énergie et jouer juste. »

Kentavious Caldwell-Pope peut même servir de curseur pour les Nuggets. En saison régulière, quand il a atteint la barre des 15 points, lui et sa bande affichent un bilan de 15 victoires pour 3 défaites seulement. En playoffs, c’est encore plus marquant : le shooteur a marqué 10 points à sept reprises et Denver a remporté 6 de ces 7 matches.

« C’est un joueur polyvalent et un défenseur complet », explique Darvin Ham. « Il est rapide, peut marquer, aller gratter des ballons, prendre des rebonds… C’est un compétiteur aussi, qui a un CV. Il faut pouvoir se mettre à son niveau d’énergie, qui est contagieuse pour son groupe, et le suivre de près pour un layup ou à 3-pts. »

Kentavious Caldwell-Pope Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 DET 80 20 39.6 31.9 77.0 0.5 1.5 2.0 0.7 1.8 0.9 0.4 0.2 5.9 2014-15 DET 82 32 40.1 34.5 69.6 0.6 2.6 3.1 1.3 2.0 1.1 1.2 0.2 12.7 2015-16 DET 76 37 42.0 30.9 81.1 0.9 2.8 3.7 1.8 2.2 1.5 1.4 0.2 14.5 2016-17 DET 76 33 39.9 35.0 83.2 0.7 2.5 3.3 2.5 1.6 1.2 1.1 0.2 13.8 2017-18 LAL 74 33 42.6 38.3 78.9 0.8 4.4 5.2 2.2 2.0 1.4 1.3 0.2 13.4 2018-19 LAL 82 25 43.0 34.7 86.7 0.6 2.3 2.9 1.3 1.7 0.9 0.8 0.2 11.4 2019-20 LAL 69 26 46.7 38.5 77.5 0.6 1.5 2.1 1.6 1.9 0.8 0.9 0.2 9.4 2020-21 LAL 67 28 43.1 41.0 86.6 0.4 2.3 2.7 1.9 1.7 0.9 1.0 0.4 9.8 2021-22 WAS 77 30 43.5 39.0 89.0 0.5 2.9 3.4 1.9 1.8 1.1 1.3 0.3 13.2 2022-23 DEN 76 31 46.2 42.3 82.4 0.5 2.3 2.7 2.4 1.9 1.5 1.1 0.5 10.8 Total 759 30 42.4 36.5 81.4 0.6 2.5 3.1 1.8 1.8 1.1 1.0 0.3 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.