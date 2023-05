Les Bucks vont rencontrer Chris Quinn

La liste des candidats s’allonge à Milwaukee pour remplacer Mike Budenholzer, viré après l’élimination des Bucks au premier tour des playoffs. On sait déjà que la franchise a approché Scott Brooks, Adrian Griffin ou encore Mark Jackson, et ESPN ajoute désormais un nom supplémentaire : celui de Chris Quinn (39 ans).

Les Bucks ont en effet reçu l’autorisation de rencontrer l’assistant d’Erik Spoelstra à Miami depuis la saison 2014/2015.

Ancien joueur, notamment du Heat, entre 2007 et 2013, à la carrière modeste (3.5 points de moyenne), Chris Quinn revient assez souvent dans les coaches ciblés par les franchises quand un poste se libère.

La preuve, tout récemment, il a été évoqué à Detroit, avant que les Pistons ne réduisent finalement leurs recherches à trois finalistes (Charles Lee, Kevin Ollie et Jarron Collins), ou encore du côté de Toronto, parmi la très longue première liste d’entraîneurs dans le viseur de la franchise canadienne pour succéder à Nick Nurse.



Néanmoins, Chris Quinn ne s’avance clairement pas favori pour le poste à Milwaukee puisque Monty Williams, viré par les Suns il y a quelques jours, est désormais la priorité des dirigeants des Bucks, mais aussi de ceux des Raptors.

