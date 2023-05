Trois finalistes pour le poste de coach des Pistons

C’est cette semaine, à quelques jours de la « lottery », que nous devrions connaître le nouveau coach des Pistons.

Comme indiqué par The Athletic, et conformément à ce qu’avançait déjà ESPN fin avril, Charles Lee (assistant aux Bucks), Kevin Ollie (coach de l’Overtime Elite, ex-entraîneur de UConn) et Jarron Collins (assistant des Pelicans) restent les favoris pour prendre la suite de Dwane Casey à la tête de la franchise du Michigan.

Cette fois-ci, on peut même dire qu’aucun autre candidat supplémentaire ne viendra prétendre au poste de « head coach » de Detroit, car Charles Lee, Kevin Ollie et Jarron Collins sont désormais les trois finalistes. Ils rencontreront dans la semaine le propriétaire de l’équipe, Tom Gores.

Pour rappel, les Pistons sortent de quatre saisons consécutives à maximum 30% de victoires mais, en plus des présences de Cade Cunningham, Jaden Ivey, James Wiseman, Killian Hayes, Jalen Duren, Isaiah Stewart ou encore Marvin Bagley III, ils auront la possibilité de drafter une nouvelle fois très haut cette année, puisqu’ils possèdent 14% de chances de récupérer le premier choix à la Draft (et donc peut-être Victor Wembanyama)…