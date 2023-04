Les Pistons entament la seconde phase des entretiens

Si les Rockets viennent de trouver leur nouveau coach en la personne d’Ime Udoka, les Pistons eux continuent de chercher. D’après ESPN, ils avancent avec les noms déjà évoqués il y a quelques jours.

Par conséquent, Charles Lee, Jarron Collins et Kevin Ollie vont passer un second entretien avec les dirigeants des Pistons cette semaine.

Pour rappel, le premier est actuellement assistant des Bucks, le deuxième assistant des Pelicans, et le troisième est le coach de l’Overtime Elite.

Néanmoins, comme The Athletic l’avait précisé, Detroit se laisse également la liberté de discuter avec d’autres coaches, et pourquoi pas ceux qui étaient dans la « short list » des Rockets (Kenny Atkinson, Frank Vogel, James Borrego ou encore Nick Nurse).

