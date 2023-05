Avec l’aide de Robert Williams, Al Horford s’est transformé en mur pour Joel Embiid

Alors qu’il tournait à 30.8 points de moyenne sur les quatre derniers matches de la série, Joel Embiid est tombé sur un os dans le Game 7 à Boston, en finissant avec seulement 15 points. Ce dernier porte un nom : Al Horford.

L’intérieur des Celtics a été remarquable pour gêner le MVP 2023, le forçant à prendre des tirs difficiles et à se perdre dans des feintes et des dribbles. Le pivot des Sixers terminera avec un vilain 5/18 au shoot et seulement 6 lancers-francs tentés.

« J’ai simplement essayé de faire mon possible pour lui rendre la vie difficile », analyse Al Horford pour le Boston Herald. « Il n’est pas le MVP de la ligue par hasard, il met tellement de pression sur les défenses, peut faire tellement de choses. J’ai tenté de sauver ma peau et d’avoir de l’impact. Je savais que, dans cette série, je n’allais pas peser offensivement mais défensivement. Je devais relever ce défi pour qu’on ait une chance. »

L’ancien d’Atlanta n’a pas seulement brillé dans ce Game 7, largement remporté par les Celtics. C’est durant toute la série qu’il a été un poison pour le All-Star de Philadelphie puisque notre confrère Chris Forsberg a calculé que Joel Embiid a shooté à seulement 39% de réussite face à Al Horford, contre 48% face à un autre défenseur.

Al Horford served as primary defender on nearly half of Joel Embiid’s total possessions in East semis, per NBA tracking.

The 37-year-old saved some of his finest work for the final 6 quarters of series.

How Embiid fared vs. Horford/everyone else in series: pic.twitter.com/JkzM1GQg0o

