Doc Rivers et Joel Embiid en soutien de James Harden

Il n’est évidemment pas le seul, mais James Harden a totalement manqué le Game 7 à Boston. Les chiffres sont cinglants puisque le meneur de jeu des Sixers a terminé avec 9 points à 3/11 au shoot et 5 ballons perdus en 41 minutes, en ayant réussi l’essentiel de sa prestation avant la pause et la dégringolade du troisième quart-temps.

Une performance ratée de plus dans cette série pour l’ancien de Houston, qui avait déjà été très décevant dans les trois précédentes défaites de Philadelphie. Mais dès la fin de rencontre, Doc Rivers a voulu défendre James Harden.

« Il est venu pour jouer, vraiment », explique le coach des Sixers à NBC Sports. « Il a essayé de lire les situations, il a beaucoup attaqué le cercle. Il a pris les bonnes décisions quand il a fallu faire des passes, et on n’a rien fait ensuite. James Harden a tenté de bien faire les choses. Je le pense vraiment. »

Le joueur, lui, ne s’est pas épanché. « Je suis très, très déçu, très frustré », a-t-il simplement glissé pour Sixers Wire.

Avec deux matches à plus de 40 points face aux Celtics, pour deux victoires de Philadelphie d’ailleurs, James Harden a montré qu’il pouvait encore dominer quand il était agressif. Mais a-t-il encore les jambes pour le faire tous les deux jours ? Pourquoi n’a-t-il pas réussi à être agressif et dominateur pendant toute la série ?

« On lui a demandé de jouer un peu différemment de ce à quoi il était habitué », rappelle Doc Rivers, en parlant du meilleur passeur de la ligue cette saison. « Je pense que ça rend l’équipe meilleure mais malheureusement, parfois, ce n’est pas l’idéal pour lui. Néanmoins, il l’a fait et, pour un coach, c’est toujours appréciable. Globalement, je pense qu’il a été heureux ici et il a une décision à prendre cet été. »

Le duo Harden – Embiid doit finir le travail

Cette décision, c’est celle d’activer ou non la dernière année de son contrat à 35.6 millions de dollars, donc d’être libre ou non cet été. « Je n’y ai pas encore pensé », répond déjà James Harden. « Je veux simplement une opportunité de me battre pour le titre. »

Pour Joel Embiid, il faut que l’ancien meilleur marqueur de la ligue reste à Philadelphie, et ne cède pas, par exemple, aux sirènes de Houston. Le MVP 2023 estime que le potentiel des Sixers est assez important pour ramener le trophée en Pennsylvanie.

« On n’a pas terminé le travail, on n’a rien gagné et je pense qu’on a nos chances », assure le Camerounais. « Je sais que Harden a une option pour la saison prochaine ou qu’il peut être prolongé par la franchise, à eux de trouver une solution. Je reste en-dehors de ça, mais je crois que, lui et moi, on a nos chances de gagner le titre. »

James Harden est-il d’accord avec les propos de son coéquipiers ? « Assurément. On avait une équipe assez solide. On cherche toujours à s’améliorer. On verra comment les choses évoluent. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 Total 1000 35 44.2 36.3 86.0 0.8 4.9 5.7 7.0 2.6 1.5 3.7 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.