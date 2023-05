Anthony Davis et les Lakers veulent continuer de « choquer le monde »

Après avoir débuté la saison avec seulement 2 victoires pour 10 défaites sur les 12 premières rencontres, Anthony Davis et les Lakers n’avaient statistiquement que 0.3% de chance de disputer les playoffs. Avec un roster bancal, un manque de « spacing » évident et un Russell Westbrook perdu dans un rôle pour lequel il n’était simplement pas fait, l’équipe de Los Angeles semblait foncer dans le mur. Un vrai bazar confié à un coach rookie, Darvin Ham.

Près de six mois plus tard, les Lakers viennent pourtant d’éliminer les Warriors, tenants du titre, pour se qualifier en finale de conférence.

« C’est incroyable, et je remercie Dieu tous les jours. C’est une sacrée aventure qui j’espère ne finira jamais » a déclaré l’entraineur des Lakers, après avoir éliminé Golden State. « Nous devons juste prendre ça jour après jour et être dans le moment présent, nous avons éliminé deux équipes vraiment phénoménales. La dernière était quatre fois championne. Il ne reste plus que quatre équipes, mais je m’amuse, je ne laisse rien me stresser, c’est juste du plaisir, c’est du basket, et je m’éclate en entraînant cette équipe et en représentant cette franchise ».

Le coup de maître de Rob Pelinka

Jusqu’à la mi-février, les Lakers se trouvaient pourtant dans un vrai marasme, à la 13e place de l’Ouest. C’est à ce moment-là que Rob Pelinka, le GM, a décidé de faire exploser la moitié de l’effectif lors de la « trade deadline ».

Comme attendu l’expérience Russell Westbrook a pris fin pour le bien des deux parties. En contrepartie, les Lakers ont récupéré un ancien de la maison, D’Angelo Russell, dans un échange à trois équipes impliquant les Wolves et le Jazz. Dans le même package, Los Angeles a aussi obtenu deux « role players » : Jarred Vanderbilt et Malik Beasley, tous deux arrivés du Jazz. Parmi, les autres renforts notables, la venue de Rui Hachimura depuis Washington ainsi que celle de Mo Bamba en provenance d’Orlando.

Lentement mais sûrement, les Lakers ont ainsi commencé à remonter la pente, et ils ont même fini la saison régulière en boulet de canon avec un bilan de 18 victoires pour 8 défaites, soit le meilleur bilan de l’Ouest depuis la trade deadline. Résultat : les Lakers sont passés de la 13e à la 7e place pour arracher une qualification inespérée quelques semaines plus tôt… en play-in. Encore mieux, ils ont même terminé avec un bilan positif (43-39), et ce malgré les nombreux matchs manqués par LeBron James (27) et Anthony Davis (26) durant la saison régulière.

Dans une bataille acharnée face à Minnesota en « play-in », ils sont parvenus à venir à bout de Rudy Gobert et sa bande après prolongation pour valider leur billet pour les playoffs.

« Tout ce que vous demandez, c’est une chance. Pour nous, inverser notre saison et nous donner l’opportunité de nous battre pour le trophée Larry O’Brien, c’est tout ce que nous pouvions demander » avait affirmé LeBron James, après la qualification en playoffs. « C’est la seule raison pour laquelle je joue encore, pour essayer de remporter des titres, et offrir à mes coéquipiers qui n’ont jamais participé à un run pour le titre quelque chose qu’ils n’ont jamais vécu auparavant ».

Et maintenant le titre ?

Dans une saison où ils ont tout connu, les Lakers ont désormais rendez-vous avec les Nuggets en finale de conférence, la meilleure équipe de l’Ouest sur la saison régulière. Après avoir sorti sorti Memphis puis Golden State, le niveau de confiance est à son maximum à Los Angeles. L’objectif est désormais clair : accrocher une 18e bannière au plafond et remporter un deuxième titre sous l’ère LeBron James – Anthony Davis, après celui de 2020.

Pourtant, jamais une tête de série n°7 n’a été championne dans l’histoire de la NBA.

« Nous voulons choquer le monde. Nous avons commencé la saison avec 2 victoires et 10 défaites, nous nous sommes améliorés à la « trade deadline ». Nous avons ajouté de nouveaux éléments, et vu la façon dont nous jouions, les gars sont arrivés motivés et voulaient gagner » a raconté Anthony Davis, après avoir éliminé les Warriors. « Il n’y a pas beaucoup de gars dans notre équipe qui se sont retrouvés dans des matchs serrés ou dans cette position au deuxième tour des playoffs. Mais ils ont faim. Ils le veulent, tout comme LeBron et moi voulons un autre titre ensemble. Maintenant, il est temps d’aller le chercher. C’est un travail inachevé ».