Malgré son énorme match, Jalen Brunson trouve son ultime perte de balle « inacceptable »

Auteur de 41 points, Jalen Brunson a tout donné pour permettre aux Knicks d’arracher un Game 7, mais en vain. Sur le parquet de Miami, le meneur passé par Villanova a pourtant réalisé une performance de très haut niveau dans un match à élimination directe pour sa franchise, avec en plus une excellente adresse au tir : 14/22 dont 5/10 à 3-points. Problème : les autres titulaires des Knicks ont combiné 5/32 au tir…

La performance héroïque de l’ancien de Dallas n’a donc pas suffi, et c’est bien le Heat qui jouera la finale de conférence à l’Est. Le match de Jalen Brunson a toutefois marqué l’entraineur du Heat, Erik Spoelstra.

« Comment se fait-il que ce mec ne soit pas un All-Star ou All-NBA ? » s’est étonné le coach floridien. « Il devrait faire partie de l’une de ces équipes. J’aurais aimé qu’il soit encore à l’Ouest. Il faut le respecter en tant que compétiteur. Il est comme beaucoup de nos gars dans le vestiaire, il a une volonté de fer ».

La perte de balle qui coûte cher

Du côté du principal concerné, c’est évidemment la déception qui domine. Même cette saison reste globalement réussie pour le joueur et la franchise, qui ont confirmé que le mariage était idéal.

« Je pense que nous avons fait beaucoup de belles choses cette saison. Nous voulions évidemment continuer à jouer … Cela fait un peu mal, et c’est évidemment un apprentissage, mais si vous ne gagnez pas, alors vous perdez » a relativisé Jalen Brunson. « Je suis vraiment heureux de faire partie des Knicks, New York a été incroyable et les fans ont été incroyables. Cette saison a été une expérience formidable pour moi et ma famille et je suis déjà enthousiaste pour l’année prochaine ».

Alors que le Heat se dirigeait vers la victoire, Jalen Brunson a tout tenté en fin de match. Il avait notamment provoqué une faute flagrante de Gabe Vincent avant de réussir ses deux lancers francs puis de servir parfaitement Josh Hart sous le cercle pour réduire soudainement l’écart à deux points (92-90).

À moins de 20 secondes de la fin, New York avait donc la possession pour égaliser ou passer devant. Miami a choisi de doubler Jalen Brunson, mais en voulant servir Julius Randle dans la peinture, le meneur des Knicks a vu sa passe être interceptée par Kyle Lowry. Jimmy Butler scellera alors la rencontre sur la ligne des lancers-francs…

« Nous étions menés de deux points, nous avions la balle … J’aurais dû nous donner une chance de tenter un tir. Une perte de balle à ce moment-là, c’est inacceptable de ma part » a sobrement regretté Jalen Brunson.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 Total 345 27 49.3 38.6 81.2 0.5 2.7 3.1 4.2 1.8 0.6 1.5 0.1 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.