À Denver, le public a enfin pris goût aux Nuggets

Après deux tours de playoffs, les Nuggets sont invaincus à domicile avec un superbe 6 sur 6 à la Ball Arena. Seuls les Lakers font aussi bien, et cette invincibilité à domicile est essentielle pour aller loin, surtout quand on est assuré d’avoir l’avantage du terrain jusqu’en finale de conférence.

Cela fait plusieurs saisons qu’il est difficile de s’imposer à Denver, et ce n’est pas uniquement dû au niveau de l’équipe et à la présence de Nikola Jokic, double MVP en 2021 et 2022. L’altitude à Denver a toujours posé des problèmes aux adversaires, et désormais les fans locaux sont vraiment passionnés pour leur équipe. Pourquoi « désormais » ? La réponse avec Mike Malone.

Denver est « une ville de passage »

« J’avais rencontré des hommes d’affaires pour discuter des moyens pour attirer plus de monde dans la salle » se souvient le coach des Nuggets. « Voici ce qu’ils m’avaient répondu : « Coach, les gens qui vivent à Denver, pour la plupart, ne sont pas originaires de cette région. C’est une ville de passage où les gens viennent de partout. Vous devez donc gagner leur confiance et construire une équipe qui gagne ».

C’est chose faite avec une deuxième finale de conférence en quatre ans, et une belle première place en saison régulière dans la conférence Ouest. La première de leur histoire. Mike Malone ressent vraiment la différence, parce qu’il est en place depuis 2015 et qu’il a vécu le changement d’attitude.

« Je me souviens de l’année I, de l’année II, de l’année III et de l’année IV, et nous avons finalement réussi à percer » se souvient-il. « C’était le Game 1 contre les Spurs (au premier tour en 2019), et j’en ai la chair de poule à chaque fois que j’y pense. Cet endroit était incroyable. Et depuis ce moment-là, ça ne fait que s’améliorer. Je pense que les fans apprécient le produit, la victoire et le style de jeu. »

La Ball Arena a fait le plein pendant la March Madness

Champion NCAA avec Kansas, Christian Braun assure que par moments, c’est aussi chaud que dans une salle universitaire. Notamment lorsqu’il enflamme la Ball Arena avec ses dunks.

« D’une certaine manière, cela me rappelle l’université… On a un super public et notre public est tout le temps génial. Mais quand on réalise ce genre d’action, c’est l’occasion de montrer de l’émotion. »

À propos de NCAA, il y a un mois, la Ball Arena avait accueilli 38 301 spectateurs sur deux jours lors d’une étape de la « March Madness ». Les quatre rencontres avaient mis le feu à la salle, et les places s’étaient revendues aux alentours de 300 dollars ! La NCAA a compris le message, et la salle accueillera à nouveau l’événement en 2025. Preuve que ce mélange de fans locaux et de spectateurs simplement de passage peut faire des étincelles.