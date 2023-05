L’amende de stationnement très salée de Christian Braun

Il y a beaucoup de règles en NBA, sur et hors des terrains, et les rookies les découvrent parfois de façon surprenante. Dans le podcast Rock Chalk Unplugged, Christian Braun a ainsi livré une anecdote amusante à ce sujet, même si ça ne l’a visiblement pas fait beaucoup rire sur le moment…

« Je vais au boulot le lundi et ils nous avertissent qu’on a une amende en plaçant un morceau de papier sur notre chaise. Pour qu’on le voit avant de s’asseoir » explique ainsi le rookie de Denver. « Donc je vais m’habiller et je vois le bout de papier sur ma chaise et c’est une amende de 15 000 dollars. Comment ça, 15 000 dollars d’amende ? Je n’ai pas encore reçu de chèque ! Donc vous me connaissez, j’appelle Morgan (Montgomery, la coordinatrice des opérations basket) et je lui dis que 15 000 dollars, ça ne va pas le faire. De façon plus vulgaire, évidemment. Je lui dis que je ne vais pas payer. Elle me dit : ‘Comment ça tu ne vas pas payer ? Ça vient directement d’en haut’. »

L’ancien de Kansas explique qu’il s’agissait d’une amende de stationnement, dans le parking de la salle.

« Je m’étais garé sur trois places, et elles appartiennent à M. Kroenke, notre propriétaire. En fait, je m’étais garé à sa place, je m’étais même garé sur ses trois places ! Comme c’est 5 000 dollars d’amende si on se gare à la place d’un dirigeant, ou d’un propriétaire, j’ai eu droit à une amende de 15 000 dollars. »

Alors que le parking était visiblement vide, Christian Braun n’imaginait pas que la règle était aussi stricte. Au bout du compte, il a quand même réussi à baisser le montant de l’infraction.

« Il n’y avait personne à la salle, ma voiture était encore allumée et j’y suis resté deux minutes et demi. Mais ils m’ont vu à la caméra et ils ont trouvé à qui appartenait la voiture. Elle (Morgan Montgomery) a réussi à faire baisser l’amende à 2 500 dollars, ce qui fait une grosse différence quand on n’a pas encore reçu de salaire. »

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 16 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 Total 76 16 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.