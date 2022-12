Christian Braun, la dernière pépite de Denver

Aaron Gordon, Kentavious Caldwell-Pope, Bruce Brown, Bones Hyland ou encore Jeff Green, sans oublier Nikola Jokic bien sûr, voire Jamal Murray et Michael Porter Jr. par moments… À Denver, ils sont plusieurs à réaliser un début de saison intéressant, au point d’aider les Nuggets à se hisser en tête de la conférence Ouest (19 victoires pour 11 défaites) à l’approche de Noël.

Aucun nom n’est cependant plus surprenant que celui du rookie Christian Braun. Sélectionné en 21e position de la dernière Draft, celui-ci ne possède peut-être pas les statistiques les plus ronflantes (3.5 points et 2.2 rebonds de moyenne en 15 minutes), mais il a néanmoins réussi à faire son trou dans la rotation de Michael Malone.

Depuis début décembre, et plus exactement depuis sept matchs, le joueur de 21 ans a carrément vu son temps de jeu dépasser la barre des 20 minutes de moyenne (pour 5.6 points et 2.6 rebonds par rencontre). Décrochant au passage sa première titularisation mardi soir, face aux Grizzlies, compte tenu du forfait de Jamal Murray (ménagé).

Missionné en défense sur l’insaisissable Ja Morant, Christian Braun a fait ce qu’il a pu contre l’un des meilleurs meneurs de la ligue, sans démériter en attaque (13 points, à 5/11 aux tirs et 2/5 à 3-pts, en 29 minutes).

« Je trouvais que je faisais du bon boulot face à Ja [Morant], puis j’ai regardé les stats dans le troisième quart-temps et il était déjà à 30 points… », regrettait surtout l’ancien de Kansas, après coup. « Je ne faisais peut-être pas les choses correctement, mais je lui rendais au moins la tâche difficile, en lui faisant prendre les tirs qu’il ne voulait pas prendre, comme un shoot contesté à mi-distance ou un floater par-dessus les bras des défenseurs. Ces joueurs-là vont aller sur le terrain et faire leurs chiffres, trouver leurs positions de tir et, l’objectif, c’est de les rendre aussi inefficaces que possible. »

Une activité débordante

Si l’on se fie aux statistiques, Ja Morant a effectivement cartonné contre les Nuggets, terminant avec 35 points et 10 passes en 38 minutes (12/26 aux tirs, 3/6 à 3-pts). Sauf qu’il a aussi perdu 7 ballons et qu’il a notamment eu du mal à manoeuvrer Christian Braun, affichant un 2/7 aux tirs quand le rookie défendait sur lui.

Un rookie qui a vite tapé dans l’oeil de Michael Malone grâce à toute son activité de chaque côté du parquet.

« Son premier [vrai] match de la saison était contre Golden State et, comme Jamal [Murray] ne jouait pas ce soir-là, Christian [Braun] a pu jouer et il a semblé trouver sa place directement », se rappelait son entraîneur. « Il a attaqué, occupé les couloirs en contre-attaque, fait des coupes vers le cercle, défendu et juste été partout. Il possède une quantité énorme d’énergie et c’est ce dont nous avons besoin. Que l’on inscrive des shoots ou non, nous avons besoin d’énergie, de joueurs qui sont prêts à tout donner et faire des dégâts sur le terrain. Je pense que Christian répond parfaitement à ça. »

En sortie de banc, Christian Braun a donc une carte à jouer à Denver et, ce, dès sa première année en NBA.