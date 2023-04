Playoffs 2023 : une première dans l’histoire des Nuggets !

Leaders de la conférence Ouest quasiment pendant toute la saison, les Nuggets sont assurés d’avoir l’avantage du terrain jusqu’en finale de conférence. Autrement dit, les coéquipiers de Nikola Jokic vont débuter les playoffs comme tête de série numéro 1, et ils profitent de la défaite des Grizzlies cette nuit face aux Pelicans pour verrouiller cette première place de la conférence Ouest. On ne peut pas écrire qu’ils sont champions de la conférence Ouest puisque le trophée est remis au vainqueur de la finale de la conférence, et donc au futur finaliste.

Quoi qu’il en soit, c’est un événement pour la franchise puisque c’est la première fois que les Nuggets finissent à la première place de la conférence Ouest. Une réussite qui ponctue une progression quasi constante depuis 2015, alors que l’équipe s’est installée parmi les ténors de sa conférence.

En 2019, les joueurs de Mike Malone sont ainsi les dauphins des Warriors. En 2020, dans une saison terminée dans la « bulle », ils terminent à la 3e place de leur conférence avant de créer l’exploit en remportant deux séries de playoffs après avoir été menés 3-1 ! En 2021, ils sont à nouveau 3e, derrière le Jazz et les Suns.

Un relâchement général

En 2022, sans Jamal Murray, ni Michael Porter Jr, l’équipe parvient à arracher la 6e place. Et donc, cette année, au complet, l’équipe a dominé la conférence Ouest avec un bilan provisoire de 52 victoires pour 27 défaites.

Au mieux, Denver finira avec 55 victoires, et le record de 2013 de l’équipe de George Karl ne sera pas battu : 57 victoires pour 25 défaites. Ce qui ne reste pas un bon souvenir pour la franchise, 3e de la conférence, puisqu’elle s’était fait sortir par les Warriors dès le premier tour. Une issue qui pend au nez de ses joueurs si l’on en croit Mike Malone : « Si on joue comme ça, on se fera éliminer dès le premier tour ».

Au creux de la vague en ce moment avec trois défaites en quatre matches, les Nuggets ont bien du mal à se motiver alors qu’ils avaient déjà plus ou moins validé cette première place, et qu’ils savent déjà qu’ils joueront contre la deuxième équipe à sortir du « play-in », et pour le moment, c’est toujours la plus grande inconnue.