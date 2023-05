À la recherche du temps perdu, Andrew Wiggins souffre d’une fracture aux côtes

Pour Steve Kerr, c’était tout simplement « son meilleur match depuis son retour ». Pour Draymond Green, « l’équipe est difficile à battre » quand il joue comme ça. Enfin, Stephen Curry estime qu’on a vu « la meilleure version de lui ». Lui, c’est Andrew Wiggins.

Absent pendant deux mois, pour rester auprès de son père malade, le Canadien rattrape le temps perdu, et il a donc livré son meilleur match dans cette 5e manche face aux Lakers. C’est lui, à l’entrée du « money time », qui va tuer le match avec son panier avec la faute. Un panier qui résume sa prestation : il prend la position préférentielle sur Lonnie Walker IV. Il l’enfonce avec deux dribbles, et lui marque sur le nez, avec la faute. Derrière, Darvin Ham va rappeler ses titulaires et vider son banc.

Andrew Wiggins se blesse au plus mauvais moment

Malheureusement, l’ailier canadien a passé des examens, et il souffre d’une fracture du cartilage costal ! Peut-être qu’il s’est même blessé sur cette action. Lui-même ne sait pas, mais le staff médical des Warriors indique qu’il est « incertain » pour la rencontre de ce soir, à Los Angeles, et son absence serait un gros coup dur pour les Warriors. Surtout après sa performance dans le Game 5.

« C’est comme ça qu’on constate l’impact qu’il peut avoir sur les matches. Il a été excellent en défense toute la soirée, et il a même mis quelques tirs difficiles » avait souligné Stephen Curry. « Il y a aussi les rebonds, son agressivité offensive. Le fait qu’il ait pris 18 tirs est énorme. Nous avons besoin de ça tous les soirs. Et c’est à nous, collectivement, de le mettre en valeur à certains moments du match parce que c’est un tel athlète et qu’il peut créer son propre tir. Il faut lui donner le ballon et le laisser faire ce qu’il fait. »

Très bon en défense sur LeBron James, et agressif en attaque, Andrew Wiggins avait terminé ce Game 5 avec 25 points, et il reconnaissait qu’il se rapprochait de son meilleur niveau après deux mois sans jouer. Il estimait même que c’était un mal pour un bien à ce stade de la saison…

« J’ai l’impression que c’est sans doute mon meilleur match depuis mon retour. J’ai tout fait, en attaque comme en défense, et j’ai fait ce qu’il fallait pour aller de l’avant et obtenir la victoire » expliquait-il mercredi soir. « Je me sens bien. J’ai l’impression qu’à ce stade de la saison, tout le monde est cabossé ou blessé. Mais je me sens bien. Je ne suis pas tout à fait frais, mais je me sens suffisamment bien pour être compétitif et tenter de remporter un nouveau titre. »

Malheureusement, lui aussi est « cabossé » et « blessé », et on verra la nuit prochaine s’il est en mesure de sauver la peau des Warriors dans ce Game 6, à nouveau décisif.

[boxplauer andrew-wiggins]