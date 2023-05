Jimmy Butler, l’autre marathonien

On n’est certes pas complètement de retour dans les années 90, avec les batailles de tranchées en règles que se livraient à l’époque les Knicks et le Heat. Mais, sous le regard d’anciennes gloires locales telles que John Starks et Latrell Sprewell, présentes au Garden, les Knicks ont tout donné pour rester en vie dans la série, à l’image de l’interception pleine de détermination de Quentin Grimes sur Jimmy Butler en dernier quart-temps, ou cette autre interception de Julius Randle dans les dernières secondes pour sceller la victoire de New York (112-103).

Dans cette âpre demi-finale de conférence Est, les deux équipes jettent toutes leurs forces dans la bataille, avec Jalen Brunson et Quentin Grimes qui ont passé les 48 minutes du match sur le parquet, premiers joueurs de Tim Thibodeau à ne pas disposer de la moindre pause depuis un certain… Jimmy Butler en 2014 à Chicago !

43 minutes de jeu avec une cheville endommagée…

En face, le Heat a également offert un sacré combat, à l’image des 43 minutes de Jimmy Butler, bien que diminué alors que sa cheville a plusieurs fois tourné.

« J’avais la volonté de le sortir à un moment donné », souffle Erik Spoelstra. « Mais ce dernier quart a probablement été notre meilleur quart-temps des deux côtés du terrain, et je voulais voir si on pouvait reprendre l’avantage et faire basculer la dynamique du match en notre faveur. Mais on n’a jamais réussi à le faire… »

Revenus à -4 et même -3 en dernier quart, dans le scénario idéal du match de traînards prêts à réaliser le hold-up à l’extérieur, le Heat a certes remporté le dernier quart (29-28) mais il n’a effectivement pas réussi à passer le cap, malgré les efforts de Jimmy Butler, à 19 points, 9 passes et 7 rebonds.

« Ils ont en quelque sorte stoppé notre agression parce qu’on a commis trop de fautes », a regretté Jimmy Butler sur Yahoo. « C’est de notre faute, ce n’est pas de leur fait… On doit simplement faire mieux défensivement, on doit rester en face du porteur de balle, ne pas autant chercher l’interception, contester les tirs, toutes les petites choses. On peut facilement corriger ça. On doit corriger ça si on veut gagner. »

Un duel épique face à Quentin Grimes

En net manque d’adresse extérieure, avec un petit 13/43 à 3-points, Miami a en revanche pu compter sur un apport majeur de son banc (42 à 8), avec Duncan Robinson à 17 points ou Caleb Martin à 11 unités. A l’instar de Jimmy Butler tenu à 5/12 au tir, les titulaires du Heat ont manqué de mordant pour déséquilibrer la défense des Knicks.

« C’est probablement le meilleur joueur de ces playoffs jusqu’à maintenant. Le simple fait d’avoir à défendre sur lui à chaque match, je sais que je dois être un peu plus discipliné encore », concède de son côté Quentin Grimes. « Que je joue 48 ou 25 minutes, ça importe peu au final. Je dois simplement m’assurer d’être concentré défensivement, et faire tout ce qui est en mon possible pour le ralentir. »

En-deçà de ses prestations stellaires sur ces playoffs (33 points, 6 rebonds, 5 passes) cette nuit avec sa première partie conclue sous la vingtaine, Jimmy Butler n’a cependant pas laissé paraître le moindre doute sur l’issue favorable de cette série pour son escouade de vieux briscards. Miami a sans aucun doute raté une belle opportunité de boucler l’affaire à Gotham hier, mais les vétérans du Heat savent déjà ce qu’ils doivent faire pour corriger le tir.

« On doit continuer à prendre ces tirs. Et on va les rentrer ! », conclut un Jimmy Butler toujours aussi confiant. « Plus rien ne me surprend en playoffs. Tu dois donner ton meilleur pendant 48 minutes et plus encore, s’il y a prolongation. Si Spo veut que je joue 48 minutes, je serais prêt à le faire. Et on va gagner [le Game 6] ! »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 Total 754 33 46.8 32.2 84.2 1.6 3.7 5.4 4.2 1.4 1.7 1.6 0.5 18.2

