L’interception décisive de Quentin Grimes, symbole des Knicks en mode survie

Titulaire au début des playoffs contre Cleveland, Quentin Grimes a ensuite rejoint le banc, en laissant sa place à Josh Hart, dont les qualités de guerrier avaient plu à Tom Thibodeau dans le combat face à Jimmy Butler. Sauf que depuis deux matchs, l’arrière a retrouvé sa place dans le cinq majeur.

Il a même passé l’intégralité du Game 5 sur le parquet, avec 48 minutes jouées, imitant ainsi Jalen Brunson. Il s’est notamment illustré en fin de rencontre sur une action défensive face à Jimmy Butler.

Le Heat accuse alors six points de retard à 100 secondes du terme quand la star de Miami attaque en un-contre-un. Quentin Grimes reste bien sur ses appuis et lui vole la balle.

« Il l’a fait dans le dernier match également », souligne Tom Thibodeau. « Son activité défensive est excellente. C’est un joueur complet et on a toujours besoin d’actions comme ça. Il donne le maximum sur chaque action. »

Touché à la jambe quelques secondes avant !

Ce ballon volé, dans un moment capital, est le sommet du match de Quentin Grimes, qui termine avec 8 points à 3/8 au shoot, 5 passes, 4 rebonds, 2 interceptions et 2 contres.

« C’est incroyable. Ce qu’il apporte n’est pas visible dans les statistiques mais il le fait tout de même », commente Jalen Brunson. « Quand on a un joueur comme ça sur le parquet, on est prêt à tout faire pour lui. Je n’ai que du respect pour lui. Il a désormais besoin de se reposer pour le faire encore. »

Avec 19 points à 5/12 au shoot, Jimmy Butler a rendu sa plus faible copie offensive des playoffs. Son seul ballon perdu de la rencontre fut justement sur cette séquence dans le « money time ».

Plus remarquable encore : quelques secondes seulement avant d’intercepter ce ballon, le joueur de New York prend un coup à la jambe sur un écran de Bam Adebayo. Il revient en boitillant et se retrouve face à un des meilleurs joueurs des playoffs en un-contre-un. Malgré tout, il a tenu le choc pour réaliser cette action décisive.

« Ce sont les playoffs, il faut faire le nécessaire pour gagner », explique Quentin Grimes. « On regarde les playoffs quand on est gamin. J’étais un peu touché, mais cela n’allait pas m’empêcher d’être là, de voler un ballon, de défendre. Il faut se battre malgré tout. Et je sais que, pour ce duel avec Butler, je dois être discipliné. Que je joue 25 ou 48 minutes, je dois être concentré défensivement et faire tout ce qui est possible pour le ralentir. »

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 Total 117 25 45.0 38.4 77.8 0.6 2.1 2.8 1.7 2.1 0.7 0.8 0.3 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.