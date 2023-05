Le MVP de la nuit | Action Brunson a frappé !

C’est le meilleur joueur des Knicks sur cette demi-finale de conférence, et plus globalement sur ces playoffs, et c’est sans surprise lui qui les a maintenus en vie dans cette série face au Heat ! Cette nuit, Jalen Brunson a fait vibrer le Madison Square Garden en signant l’un de ses meilleurs matches en carrière au meilleur moment : 38 points, 9 rebonds et 7 passes. Le tout en perdant un seul ballon en… 48 minutes !

« Il faut le respecter comme compétiteur et pour sa faculté à faire le boulot. Et ce soir, il a été capable de faire le boulot avec de grosses actions, des actions importantes » résume Erik Spoelstra, après la victoire des Knicks.

Fidèle à ses rotations courtes, Tom Thibodeau ne l’a donc pas fait souffler du match, et Jalen Brunson l’accepte. « On n’en avait pas parlé. Peu importe ce qu’il faut faire, je le ferai. Tout le monde le fera » répond Jalen Brunson à propos de son temps de jeu monstre.

Sur le plan individuel, on retiendra son agressivité permanente qu’il s’agisse de déborder Gabe Vincent ou Kyle Lowry, ou d’aller provoquer les intérieurs du Heat. Tel un taureau, il a brisé le premier rideau pour placer les joueurs de Miami sur les talons. « On peut pas se planquer dans un tel moment. Il faut y aller, et attaquer » expliquait-il le matin après le shootaround. « OK, on sera nerveux. OK, on sera anxieux. Mais sur le terrain, il faut tout donner ! »

Jalen Brunson est tout le temps à fond

Et c’est ce qu’il a fait comme un vrai meneur de jeu, mais aussi un vrai leader. Jalen Brunson montre l’exemple, et les autres suivent.

« Que peut-on dire sur ce gars ? » demande Tom Thibodeau en conférence de presse. « C’est juste un joueur incroyablement complet. Un super leader, avec une très grande dureté. De la dureté mentale, de la dureté physique… Il réfléchit comme il respire, et il extirpe le meilleur de tout le monde. C’est ce qui le rend unique. »

Pourtant, Jalen Brunson n’est pas à 100%. Pourtant, c’est le 92e match de la saison. Mais il joue comme si c’était le dernier, et si sa vie en dépendait.

« Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il se prépare pour ça… Je n’ai jamais vu quelqu’un bosser comme lui, que ce soit en match ou à la salle. Il joue toujours comme en match, et ça lui permet de ne jamais s’ajuster. C’est un leader incroyable ! » conclut Tom Thibodeau.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 Total 345 27 49.3 38.6 81.2 0.5 2.7 3.1 4.2 1.8 0.6 1.5 0.1 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.