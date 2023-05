Héroïque, Jalen Brunson sauve la peau des Knicks !

Les Knicks ont survécu, acte I ! Broyés par le Heat lors des deux rencontres précédentes à Miami, les joueurs de New York, dos au mur, ont effectivement profité de leur retour au Madison Square Garden pour sauver leur peau une première fois, s’assurant un nouveau voyage vers la Floride pour la sixième manche.

Comme d’habitude dans ces playoffs, c’est évidemment Jalen Brunson qui s’est le plus montré, puisque le meneur des Knicks a sorti une performance XXL à 38 points, 9 rebonds et 7 passes (pour une seule perte de balle) pour assurer, durant au moins un match de plus, la survie de son équipe. Le tout en jouant les 48 minutes ! Critiqué (car critiquable) depuis le début de la série, Julius Randle s’est de son côté enfin réveillé pour épauler son coéquipier mais aussi RJ Barrett, qui discrètement mais sereinement poursuit son assez bonne campagne en « postseason ».

En face, le Heat a été dans le match jusqu’au bout, malgré un trou d’air dans le troisième quart-temps, mais a fini par payer cash son adresse extérieure absente (13/43), au bout du compte.

Le « momentum » est toujours du côté de Miami, mais les joueurs du Heat ont maintenant un peu plus de pression avant de rentrer en Floride. Une nouvelle défaite et ce serait le Game 7 à New York…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le chef-d’oeuvre de Jalen Brunson. Meilleur joueur des Knicks dans ces playoffs, et de très loin, le meneur a été absolument grandiose. Il a joué les 48 minutes en se coltinant tout du long une défense tout-terrain, et a tout de même compilé 38 points (12/22), 9 rebonds et 7 passes, pour une seule perte de balle ! Petit par la taille mais immense par le cœur et le courage, il a sorti le très, très, très grand jeu pour maintenir en vie la saison de son équipe, et a guidé les siens vers un Game 6 à Miami. Bravo, Monsieur Brunson.

– Les Knicks enfin réconciliés avec le tir extérieur et les rebonds offensifs. À l’exception du Game 2, les Knicks ont horriblement mal shooté derrière l’arc dans cette série. En cela, ce Game 5 a sûrement incarné un grand bol d’air frais pour le club de New York, qui a planté 13 tirs primés, dont 4 chacun pour Jalen Brunson et Julius Randle. En face, le Heat a aussi marqué 13 tirs primés, mais a perdu la bataille du rebond offensif (14 prises à 11 en faveur de New York). Des rebonds offensifs qui ont permis aux Knicks de marquer 12 points sur secondes chances, mais aussi, et surtout de récolter des passages sur la ligne des lancers-francs (29/40, contre 16/19 pour Miami). Ce dernier point incarne d’ailleurs parfaitement le visage satisfaisant des Knicks, hargneux et non pas passifs comme lors des deux dernières rencontres. En somme, les Knicks ont gagné car ils ont enfin retrouvé leurs points forts. Reste maintenant à récidiver à Miami, pour arracher un Game 7…

– La rédemption (à confirmer) de Julius Randle. Décevant dans ces playoffs, particulièrement dans cette série contre Miami, l’ailier-fort des Knicks a répondu présent quand son équipe en avait le plus besoin. Toujours imparfait dans les efforts, au rebond et en défense notamment, il a tout de même affiché un visage beaucoup plus convaincant que lors des deux derniers matchs, et s’est avéré précieux par son volume de jeu (24 points à 7/13, 5 rebonds et 5 passes). Il était temps, et c’est évidemment à confirmer au Game 6 à Miami, où les Knicks doivent encore sauver une deuxième balle de match…

– Première panne d’adresse extérieure pour le Heat. Incandescent derrière l’arc à titre collectif depuis le début des playoffs, le Heat a effectivement connu sa première soirée noire sur ce plan, à l’image du 0/7 à cette distance de Kevin Love. Les joueurs de Miami ont bien marqué 13 tirs primés (dont 9 pour Max Strus et Duncan Robinson), mais sur 43 tentatives… Entre maladresse généralisée et bonne défense des Knicks sur tous les joueurs dont le nom n’était pas Strus et Robinson, les explications sont multiples, mais la mire n’était en tout cas pas réglée. Et New York en a profité pour sauver sa peau.

TOPS/FLOPS

✅ RJ Barrett. Malgré quelques hésitations dans le « crunch time » qui ont assurément donné des sueurs froides aux fans des Knicks dans le Madison Square Garden et devant leurs écrans, l’ailier canadien a été décisif en fin de partie avec des lancers-francs importants. Plus largement, tout au long du match, il a été indispensable par son volume de jeu (26 points et 7 rebonds), notamment ses trois tirs primés et son agressivité vers le cercle.

✅ Mitchell Robinson. Pour la première fois dans cette série, on a observé le Mitchell Robinson du premier tour. À savoir dominant au rebond (11 prises), offensif notamment (5 prises). En prime, il a même « brillé » sur la ligne des lancers-francs (4/8), alors que le Heat l’a ciblé avec un « Hack-A-Robinson » dans le dernier quart-temps. De bon augure pour sa confiance, avant une bataille à venir à Miami.

✅ Jimmy Butler. Assez discret en attaque en comparaison à ses standards des playoffs (19 points à 5/12), le patron du Heat a tout de même fait un sacré bon match car il a tout fait pour son équipe. Notamment du « playmaking » (9 passes), mais aussi, évidemment, de la défense (4 interceptions et 2 contres). Le Heat n’avait pas besoin qu’il en fasse beaucoup plus en attaque : c’est d’une meilleure adresse extérieure autour de « Jimmy Buckets » dont Miami avait besoin.

⛔️ Kevin Love. Soirée difficile pour le vétéran du Heat, inefficace derrière l’arc (0/7) et donc très vite peu utile dans l’attaque du Heat. Son coach lui a d’ailleurs préféré Caleb Martin une bonne partie du match, plus adroit (2/4 à 3-points) et tranchant (11 points, 3 rebonds et 3 passes).

LA SUITE

– Game 6 : dans la nuit de vendredi à samedi (01h30), à Miami.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.