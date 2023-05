Depuis le début de la série contre Golden State, et avant le Game 5, les Lakers shootaient presque 26 lancers-francs par match, contre seulement 13 pour les Warriors. Un chiffre et un constat qui ont frappé Steve Kerr, qui avait regretté les nombreux coups de sifflet accordés à Los Angeles.

« Les Lakers sont une équipe qui joue avec beaucoup de roublardise », avait remarqué le coach des Warriors. « Ils savent comment provoquer les coups de sifflet. Ils ont fait quelques ‘flops’ et ont été récompensés. »

Steve Kerr a-t-il été entendu dans cette cinquième manche ? Peut-être car les Lakers n’ont tiré que 15 lancers-francs dans la défaite à Golden State. « On a joué de la même manière pourtant », explique Darvin Ham en conférence de presse. « Je ne sais pas. Je ne sais plus ce qu’est une faute désormais. »

Une équipe physique qui aime le contact

Les arbitres auraient-ils été influencés par les remarques du coach des Warriors sur le « flopping » de Los Angeles ? En tout cas, celui des Lakers ne comprend pas les critiques.

« On joue un basket physique. On n’est pas dans le flopping. Regardez LeBron James, il a des centaines d’égratignures sur les bras. Pareil pour Anthony Davis, Austin Reaves ou Lonnie Walker IV. C’est malheureux d’en arriver là. On n’a pas fait ça de la saison et on ne va pas commencer maintenant. On ne cherche pas à être aidé par les arbitres. »

De son côté, LeBron James confirme les dires de son entraîneur et n’apprécie pas d’être ainsi pointé du doigt.

« Je sais que, avec le staff et les joueurs, on ne travaille pas notre flopping », insiste le quadruple MVP. « Cela ne fait pas partie de notre jeu. Notre style, c’est d’attaquer le cercle. On ne recule pas devant les contacts, on adore ça en réalité. On n’a pas peur. Chercher des opportunités de flopping, ce n’est pas nous. En vingt ans de carrière, je n’ai jamais joué dans une équipe qui floppait. Ils ont le droit de dire ce qu’ils veulent, mais la réalité, c’est le terrain. »