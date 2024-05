PJ Tucker, le bulldog des Sixers

Après avoir « sweepé » les Nets, les Sixers avaient une grosse semaine pour préparer la série face aux Celtics. Lors d’un entrainement un peu trop tranquille, PJ Tucker a décidé de pousser sa gueulante : « Qu’est-ce que c’est que cette merde ? C’est les playoffs, bande d’en***** ! »

« À partir de ce moment, tout l’entraînement a changé » raconte Doc Rivers. « C’est ce qui devait se passer. Je ne pouvais pas le faire. Les entraîneurs ne pouvaient pas le faire. Il fallait que cela vienne d’un joueur ».

Un leader dans l’âme

L’été dernier, Philadelphie a tout fait pour attirer PJ Tucker dans ses rangs. On se souvient même que James Harden avait diminué son salaire pour permettre à la franchise de proposer un joli contrat à son ex-coéquipier aux Rockets. Finalement, le vétéran s’est bien engagé avec les Sixers pour 33 millions de dollars sur trois ans.

« C’est pour cela que nous l’avons fait venir. Il assume toujours ses responsabilités, ce qui rend les choses très faciles » ajoute Doc Rivers. « Les autres gars savent donc que lorsqu’il s’en prend à eux, c’est avec de bonnes intentions. Et c’est pour cela que ça marche ».

La preuve avec cette scène où il est allé réveiller Joël Embiid dans les dernières minutes du Game 4 face à Boston, alors que la saison de Philadelphie était en jeu. Le « franchise player » des Sixers ne rentrait plus aucun panier et hésitait de plus en plus face à la très bonne défense d’Al Horford. La gueulante de PJ Tucker s’est avérée efficace puisque les Sixers se sont imposés en prolongation, pour égaliser à 2-2.

« Il s’en est pris à moi » a raconté Joel Embiid. « Il m’a dit que je devais être moi-même. C’était juste avant la prolongation. C’est à ce moment-là que je me suis ressaisi, que j’ai commencé à réfléchir à la manière dont je pouvais mieux les attaquer. Je pense que dans le 4e quart-temps, j’ai souvent été bien défendu. Je suis heureux qu’il soit de notre côté ».

Peu de joueurs auraient osé aller crier au visage d’un Joel Embiid frustré, mais PJ Tucker peut se le permettre.

« Certaines personnes, je ne veux pas dire qu’elles ont peur de lui parler, mais elles sont plus prudentes avec Joel » explique PJ Tucker. « Mais il me laisse être le leader que je suis parce qu’il sait d’où je viens, et que je ne veux rien d’autre que gagner ».

Joueur NBA et… travailleur social

Champion NBA avec les Bucks en 2021, PJ Tucker continue d’avoir un rôle précieux au sein des équipes candidates au titre à presque 38 ans. La saison dernière, il avait terminé premier de l’Est avec le Heat avant d’aller jusqu’en finale de conférence. Preuve de l’influence précieuse du vétéran, même s’il marque peu de points.

« Parler à James Harden, parler à Tobias Harris, parler à Tyrese Maxey. Cela fait partie de mon travail » souligne PJ Tucker. « Les entraîneurs veulent le faire mais ça fait partie de mon travail aussi. C’est pour ça que je ne suis pas assez payé. Les gens ne comprennent pas que je suis un travailleur social et un joueur NBA ».

PJ Tucker est en effet un joueur unique, avec une moyenne 3.5 points par match sur la saison régulière et de 4 points par match sur les playoffs. Au cours de sa carrière, il n’a jamais été All-Star, et pourtant son impact par sa présence sur le parquet est évident. À 25 reprises cette saison, il a terminé une rencontre sans aucun panier marqué, playoffs inclus. C’est un record dans cette campagne pour un titulaire. Et pourtant, les Sixers présentent un bilan de 19 victoires pour seulement 6 défaites lors de ces rencontres.

« L’effort qu’il fournit, les gens le voient et c’est contagieux » explique Daryl Morey, président des Sixers. « C’est un gars qui n’est pas né avec les dons physiques de beaucoup de joueurs NBA mais qui met chaque once de son âme en jeu pour des choses comme obtenir un rebond ou provoquer un passage en force. Cela devient contagieux et élève le niveau de chacun. C’est une source d’inspiration ».

P.J. Tucker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 TOR 17 5 50.0 0.0 57.1 0.7 0.7 1.4 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 1.8 2012-13 PHX 79 24 47.3 31.4 74.4 1.7 2.8 4.4 1.4 1.8 0.8 0.9 0.2 6.4 2013-14 PHX 81 31 43.1 38.7 77.6 2.0 4.5 6.5 1.7 2.5 1.4 1.3 0.3 9.4 2014-15 PHX 78 31 43.8 34.5 72.7 1.5 5.0 6.4 1.6 2.3 1.4 1.2 0.3 9.1 2015-16 PHX 82 31 41.1 33.0 74.6 2.0 4.2 6.2 2.2 2.5 1.3 1.4 0.2 8.0 2016-17 * All Teams 81 28 41.3 35.7 77.4 1.4 4.4 5.8 1.2 2.4 1.4 0.8 0.2 6.7 2016-17 * PHX 57 29 41.5 33.8 79.2 1.7 4.4 6.0 1.3 2.5 1.5 0.9 0.3 7.0 2016-17 * TOR 24 25 40.6 40.0 68.8 1.0 4.4 5.4 1.1 2.2 1.3 0.6 0.2 5.8 2017-18 HOU 82 28 39.0 37.1 71.7 1.1 4.4 5.6 0.9 2.5 1.0 0.9 0.3 6.1 2018-19 HOU 82 34 39.6 37.7 69.5 1.5 4.4 5.8 1.2 3.1 1.6 0.8 0.5 7.3 2019-20 HOU 72 34 41.5 35.8 81.3 1.6 5.1 6.6 1.6 3.2 1.1 1.0 0.5 6.9 2020-21 * All Teams 52 26 37.3 33.6 75.0 1.0 2.9 3.9 1.2 2.4 0.8 0.8 0.4 3.7 2020-21 * HOU 32 30 36.6 31.4 78.3 1.0 3.6 4.6 1.4 2.8 0.9 1.0 0.6 4.4 2020-21 * MIL 20 20 39.1 39.4 60.0 0.9 1.9 2.8 0.8 1.7 0.5 0.4 0.1 2.6 2021-22 MIA 71 28 48.4 41.5 73.8 1.4 4.0 5.5 2.1 2.3 0.8 0.9 0.2 7.6 2022-23 PHL 75 26 42.7 39.3 82.6 1.3 2.7 3.9 0.8 2.4 0.5 0.6 0.2 3.6 2023-24 * All Teams 31 16 36.0 37.1 100.0 0.9 1.8 2.7 0.5 1.7 0.5 0.3 0.2 1.7 2023-24 * LAC 28 15 35.6 36.7 100.0 1.0 1.6 2.5 0.6 1.6 0.5 0.2 0.2 1.6 2023-24 * PHL 3 22 40.0 40.0 0.0 0.3 4.3 4.7 0.0 3.0 1.0 0.7 0.7 2.0 Total 883 28 42.5 36.6 75.0 1.5 3.9 5.4 1.4 2.4 1.1 0.9 0.3 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.