Ray Allen obtient son diplôme à UConn, 27 ans après son départ !

C’est la tendance du moment : les joueurs NBA qui reprennent leurs études dans le but d’obtenir leur diplôme. On avait eu Stephen Curry l’an dernier à Davidson, puis il y a quelques semaines, Gary Payton II à l’université d’Oregon State. Cette fois, le joueur concerné est un retraité, et surtout une légende de ce sport : Ray Allen.

À l’âge de 47 ans, il vient de valider une licence d’études générales, et obtient donc son diplôme de l’université de UConn, 27 ans après son départ en 1996 !

« Quand j’étais à la fac, il y avait deux personnes qui avaient la trentaine et je me disais : ‘Wow, ils sont encore à la fac. Il n’est jamais trop tard pour apprendre' » s’est souvenu Ray Allen. « Cette journée n’est pas pour moi, mais pour les personnes qui m’ont aidé tout au long de mon parcours dans cette mission, qui ont fait partie de cette aventure pour obtenir mon diplôme universitaire. Je ne voulais pas rentrer dans la salle et faire oublier les autres. Ces étudiants suivent leur propre parcours, et j’ai été très inspiré d’être assis à côté d’eux et de leur parler ».

Inspiré par ses enfants

Durant la pandémie du Covid-19, Ray Allen a profité du confinement pour reprendre ses études depuis chez lui. Mais, depuis 30 ans, les méthodes ont fortement changé.

S’il a ainsi pu se replonger facilement dans ses manuels, il a en effet dû apprendre également à travailler par ordinateur. Pour cela, il a pu compter sur l’aide… de ses enfants, qui lui ont appris les bases, notamment comment insérer des pièces jointes. Sa fille Tierra, qui jouait au volley-ball à l’université de Quinnipiac, a été la première de la famille à être diplômée. Une fierté qui a énormément inspiré son père.

« Elle m’a inspirée parce que je l’ai vu obtenir son diplôme et maintenant mes enfants me voient obtenir mon diplôme » s’est réjoui Ray Allen. « Mon fils a 18 ans, il est sur le point d’obtenir son diplôme de fin d’études secondaires et d’entrer à l’université. Ils se souviendront toujours de ces moments. Ils étaient dans cette salle lorsque mon maillot a été retiré. Cette salle n’est donc plus seulement synonyme de sport, elle symbolise aussi désormais l’enseignement ».

Ray Allen a passé trois saisons à UConn, de 1993 à 1996. Il reste encore aujourd’hui le seul joueur du programme masculin des Huskies à y avoir son maillot retiré.

Sélectionné en 5e position lors de la Draft 1996, il a par la suite réalisé une carrière de très haut niveau avec à son actif 10 sélections All-Star et 2 titres de champion NBA, remportés avec les Celtics et le Heat (2008 et 2013). Considéré comme l’un des plus grands shooteurs de l’histoire, il est entré au Hall of Fame en 2018.

Ray Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1996-97 MIL 82 31 43.0 39.3 82.3 1.2 2.8 4.0 2.6 2.7 0.9 1.8 0.1 13.4 1997-98 MIL 82 40 42.8 36.4 87.5 1.6 3.4 4.9 4.3 3.0 1.4 3.2 0.2 19.5 1998-99 MIL 50 34 45.0 35.6 90.3 1.1 3.1 4.2 3.6 2.3 1.1 2.4 0.1 17.1 1999-00 MIL 82 37 45.5 42.3 88.7 1.0 3.4 4.4 3.8 2.3 1.3 2.2 0.2 22.1 2000-01 MIL 82 38 48.0 43.3 88.8 1.2 4.0 5.2 4.6 2.3 1.5 2.5 0.2 22.0 2001-02 MIL 69 37 46.2 43.4 87.3 1.2 3.4 4.5 3.9 2.3 1.3 2.3 0.3 21.8 2002-03 * All Teams 76 38 43.9 37.7 91.6 1.2 3.8 5.0 4.4 2.9 1.4 2.6 0.2 22.5 2002-03 * MIL 47 36 43.7 39.5 91.3 1.0 3.7 4.6 3.5 3.2 1.2 2.5 0.2 21.3 2002-03 * SEA 29 41 44.1 35.1 92.0 1.7 3.9 5.6 5.9 2.5 1.6 2.8 0.1 24.5 2003-04 SEA 56 38 44.0 39.2 90.4 1.2 3.9 5.1 4.8 2.4 1.3 2.8 0.2 23.0 2004-05 SEA 78 39 42.8 37.6 88.3 1.0 3.4 4.5 3.7 2.1 1.1 2.2 0.1 23.9 2005-06 SEA 78 39 45.4 41.2 90.3 0.9 3.4 4.3 3.7 1.9 1.4 2.4 0.2 25.1 2006-07 SEA 55 40 43.8 37.2 90.3 1.0 3.5 4.5 4.2 2.1 1.5 2.8 0.2 26.4 2007-08 BOS 73 36 44.5 39.8 90.7 1.0 2.6 3.7 3.1 2.0 0.9 1.7 0.2 17.4 2008-09 BOS 79 36 48.0 40.9 95.2 0.8 2.7 3.5 2.8 2.0 0.9 1.7 0.2 18.2 2009-10 BOS 80 35 47.7 36.3 91.3 0.6 2.6 3.2 2.6 2.3 0.8 1.6 0.3 16.3 2010-11 BOS 80 36 49.1 44.4 88.1 0.6 2.8 3.4 2.7 1.8 1.0 1.5 0.2 16.5 2011-12 BOS 46 34 45.8 45.3 91.5 0.3 2.8 3.1 2.4 1.8 1.1 1.5 0.2 14.2 2012-13 MIA 79 26 44.9 41.9 88.6 0.5 2.2 2.8 1.7 1.6 0.9 1.3 0.2 10.9 2013-14 MIA 73 27 44.2 37.5 90.5 0.3 2.5 2.8 2.0 1.6 0.7 1.2 0.1 9.6 Total 1300 36 45.2 40.0 89.4 1.0 3.1 4.1 3.4 2.2 1.1 2.1 0.2 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.