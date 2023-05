Une chanson de gospel et un invité spécial pour relancer James Harden

Brillant dans le Game 1 à Boston, avec 45 points, pour l’emporter sans Joel Embiid, James Harden a ensuite connu une grosse chute de tension avec seulement 28 points marqués en deux matches, à 5/28 au shoot. Mais si les Sixers voulaient égaliser dans ce Game 4, ils avaient besoin d’un grand James Harden.

Et ce fut le cas puisqu’il a inscrit 42 points à 16/23 au shoot, avec 9 passes, 8 rebonds et 4 interceptions, avec en plus les shoots décisifs, en fin de match et en fin de prolongation. Comment le joueur a-t-il fait pour se relancer ainsi ? Sur quel ressort s’est-il appuyé ?

« Je voulais simplement gagner », répond-il à ESPN. « Peu importe la manière, je voulais la victoire. Il nous fallait cette victoire, on a trouvé un moyen de la prendre et c’est tout ce qui compte en playoffs. »

John Hao présent au Wells Fargo Center

Le coach de Philadelphie détaille sa méthode pour relancer sa star.

« Je lui ai envoyé une chanson de gospel, dont le titre est ‘You Know My Name ?' », raconte Doc Rivers. « J’étais en route pour aller à la salle quand j’ai reçu un texto de Doc », confirme et poursuit James Harden. « C’est une chanson de gospel et je me dis : ‘Ok, peu importe’. Mais j’ai dit à mes potes qu’on allait l’écouter. Elle dure sept minutes et j’ai laissé jouer toute la chanson. Je me suis dit qu’il devait y avoir une énergie positive, un bon état d’esprit dans cette chanson. Je voulais me sentir comme ça et visiblement, ça a fonctionné. »

L’ancien de Houston devait une revanche à ses coéquipiers et l’analyse de la série est assez simple à faire jusqu’à maintenant : quand James Harden met plus de 40 points, les Sixers gagnent.

« On a besoin qu’il soit comme ça tous les soirs », glisse Joel Embiid. « Il ne doit penser à rien. Je ne parle pas de prendre beaucoup de shoots, mais d’être agressif, d’attaquer le cercle, de trouver les gars. Il a été excellent. »

Autre motivation pour James Harden : il avait invité au match un de ses fans, John Hao, survivant et paralysé à la suite de la fusillade survenue sur le campus de Michigan State en février.

« J’avais un invité spécial » a ainsi expliqué « The Beard » en interview, juste après le match. « Il m’a porté chance, m’a apporté de bonnes ondes, une bonne énergie. Nous savions que ce match était pour lui. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 Total 1000 35 44.2 36.3 86.0 0.8 4.9 5.7 7.0 2.6 1.5 3.7 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.