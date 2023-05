Le MVP de la nuit | James Harden, le divin barbu

En difficulté depuis deux matchs en attaque (seulement 5/28 au shoot en cumulé…), James Harden a fait appel à celui qu’il appelle désormais son « porte-bonheur » pour retrouver de sa superbe. L’arrière des Sixers accueillait en effet John Hao, rescapé paralysé à la suite de la fusillade survenue en février sur le campus de Michigan State, avec lequel il s’est lié d’amitié depuis le drame.

Lors d’un Game 4 décisif dans cette demi-finale de conférence face aux Celtics, « The Beard » a donc sorti le grand jeu pour guider Philadelphie jusqu’à une victoire synonyme d’égalisation à 2-2 dans la série.

« James est exceptionnel. Pendant une journée et demie, il a dû se remettre d’aplomb. Personne ne peut le faire à sa place. La séance vidéo a été bonne, on a discuté, 15 000 autres personnes lui ont sans doute également parlé (…). Et James Harden a été James Harden ce soir », a confié son coach, Doc Rivers.

Le plein de confiance…

Auteur de 42 points à 16/23 au shoot (dont 6/9 à 3-points), avec 8 rebonds, 9 passes décisives et 4 interceptions, James Harden s’est ainsi mué en sauveur contre Boston.

D’abord en fin de quatrième quart-temps, pour inscrire 8 des 11 derniers points des Sixers et résister au retour féroce des Celtics, avec en prime le « floater » de l’égalisation à 15 secondes de la fin, afin de forcer la prolongation.

Ensuite, au cours de ces cinq minutes additionnelles, le MVP 2018 a délivré son équipe d’un 3-points dans le « corner », sur un service de Joel Embiid qui a permis à Philadelphie de l’emporter sur le fil (116-115).

« C’était censé être un main à main pour Joel Embiid, mais Jaylen Brown m’a ignoré et est venu en aide. Joel m’a fait une super passe, une passe de MVP, et ensuite, je mets ce tir tous les jours », a déclaré l’intéressé après la rencontre. « Ça nous donne une grosse confiance. Je trouve qu’au dernier match, nous n’avions pas bien joué offensivement. Défensivement, on s’était arrachés, mais nos tirs ne rentraient pas en attaque. C’était une question de spacing. Ce soir, on a fait un bien meilleur boulot là-dessus, ce qui a donné la place à tout le monde pour travailler et mettre des tirs. »

…et d’espace

Doc Rivers a aussi souligné l’effort collectif dans la création de l’espace, pour aider James Harden à mieux exécuter en attaque. Après avoir perdu cinq ballons dans le Game 3, il n’en a ainsi perdu qu’un seul en 47 minutes hier.

« Il l’a très bien fait et on l’a vraiment bien aidé avec notre spacing. Les gars couraient dans les corners, sur les côtés, Joel était au milieu du terrain, il n’y avait pas de déséquilibre, ce qui a permis à James de s’infiltrer tandis que Joel pouvait opter pour le pop ou le roll », a ajouté son entraîneur.

De retour à Boston pour un Game 5 capital (mardi soir), « The Beard » a donc (re)fait le plein de confiance et il va peut-être devoir sortir une nouvelle performance historique, dans la lignée de son Game 1 à 45 points, pour refaire basculer la série du côté de Philly…

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 Total 1000 35 44.2 36.3 86.0 0.8 4.9 5.7 7.0 2.6 1.5 3.7 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.